Hijo de Jorge Alfredo Vargas heredó su talento y así logró destacarse

Jorge Alfredo Vargas es uno de los periodistas y presentadores colombianos más famosos en Colombia, ya que durante más de 20 años ha estado presente en la televisión, siendo parte de los principales medios de comunicación y desde hace un buen tiempo forma parte de Noticias Caracol. Estando presente en la emisión de las 7 pm en compañía de María Lucía Fernández, contando así con una amplia acogida entre los televidentes y por ende, se conoció que esta es el nuevo rol de Jorge Alfredo dentro de Noticias Caracol.

Le puede gustar: Jessica Cediel mostró su apoyo a Paloma Valencia como candidata presidencial junto a Álvaro Uribe

Más allá de su presencia en la pantalla chica, Jorge Alfredo construyó una familia junto a Inés María Zabaraín, también periodista y presentadora del Canal RCN.

¿Quiénes son los hijos de Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol?

Los hijos de Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol son Felipe, Sofía y Laura. El periodista en pasadas entrevistas confesó que uno de los mayores retos que ha tenido a lo largo de su carrera ha sido precisamente su rol como padre, pues nunca se está preparado para darle paso a esta faceta, sin embargo, dejó claro el amor que siente por ellos y su deseo de que siempre estén bien, cumpliendo cada uno de sus sueños.

Los tres jóvenes estaría ya habría sobre pasado los 20 años de edad, motivo por el cual tienen claro los objetivos que desean llevar a cabo. Laura, desde su faceta como cantante, pero también como politóloga y abogada. Por otro lado, Sofía ha demostrado su pasión por la danza en telas, también el gusto por la escritura y los poemas. Finalmente, Felipe de quien se conocen pocos detalles con respecto a su vida.

Si bien, el hijo de Jorge Alfredo Vargas estaría adelantando sus estudios en ingeniería, lo cierto es que recientemente salió de su zona de confort y muestra de ello fue la más reciente imagen compartida por Inés María, en la que dejó ver que el joven figuró como presentador de un reconocido evento que tuvo lugar en la capital colombiana, mejor conocido como ‘Moneycon’. Ante su emoción por el crecimiento y las puertas que se le siguen abriendo a su hijo, la presentadora de Noticias RCN añadió: “Hijo de tigre…”, mencionando tanto a Felipe como a Jorge Alfredo Vargas.

Cabe resaltar que a pesar de los diferentes compromisos con los que cuenta tanto Inés María como Jorge Alfredo buscan compartir y ser parte de cada uno de los proyectos de sus hijos apoyándolos así en cada uno de sus sueños.