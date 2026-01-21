Hija de Checho Acosta cautiva las redes sociales al ser la reina del Carnaval de los Niños en Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla 2026 ya se siente en cada rincón de la Arenosa, tras haber dado su inicio oficial el pasado 17 de enero con una multitudinaria Lectura del Bando en el Estadio Romelio Martínez. Bajo el liderazgo de su soberana, Michelle Char Fernández,y el Rey Momo, Adolfo Maury Cabrera, la ciudad se prepara para los días centrales de la fiesta, que se llevarán a cabo del 14 al 17 de febrero.

Este año, el calendario está marcado por eventos imperdibles como la Guacherna (6 de febrero),la majestuosa Batalla de Flores el sábado de carnaval, y la Gran Parada de Tradición y Comparsas, eventos que rinden homenaje a las raíces africanas y el folclor caribeño.

La Lectura del Bando es un rito histórico dentro de la fiesta barranquillera en el que la Reina anuncia oficialmente la apertura del Carnaval. En esta ocasión, el evento, titulado“Raíz Negra”, está diseñado para rendir homenaje a la herencia afro-caribeña que fundamenta la cultura del Carnaval, integrando elementos de música y danza tradicional con una puesta en escena contemporánea.

Al día siguiente se dio la coronación de Sharon Acosta Tobón como Reina del Carnaval de los Niños 2026 en la Plaza de la Paz. La hija del reconocido cantante Checo Acosta y nieta de la leyenda Alci Acosta, deslumbró al público con una puesta en escena donde no solo bailó con destreza ritmos tropicales y brasileños, sino que también tocó el piano, honrando el legado musical de su dinastía.

Bajo el lema de salvaguardar las tradiciones desde la infancia, Sharon lució la corona“Latido del Son Caribe”y, junto a su Rey Momo infantil, Joshua Ortiz, decretó oficialmente el goce para los más pequeños. Sin duda este fue un momento que quedó marcado para la familia Acosta, pues en el momento en que la niña tocó el piano, su padre no pudo aguantar las lagrimas, acompañado de Maía.

En cuanto a su impresionante traje, llevó como titulo la Sinfonía Celestial y consistió en una pieza de alta costura, creada por el diseñador Pedro Mendoza. El traje estuvo inspirado en la elegancia de la realeza carnavalera y la energía de los ritmos tropicales, destacando por sus miles de cristales y plumas que brillaban bajo las luces de la Plaza de la Paz.

Hasta el momento, las redes sociales se han llenado de halagos hacia el impresionante vestido y el impecable show que dio Sharon Acosta, al igual que Michelle Char. “Mis respetos para el diseñador, ese vestido es todo un sueño”, “Se nota cuanto estuvieron esperando esto en la familia Acosta, espectacular”, “Un vestido inolvidable, siempre lo vamos a recordar, el único vestido de una reina que ha tenido sonido”, son algunos de los comentarios.