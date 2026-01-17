Barranquilla le da la bienvenida al Carnaval 2026 con la Lectura del Bando de Michelle Char: así puede verla en vivo

Barranquilla se prepara para dar el pistoletazo de salida al Carnaval 2026 con la tradicional Lectura del Bando, el acto simbólico que marca el inicio oficial de las celebraciones. Este espectáculo multicultural, presidido por la reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, se realizará el sábado 17 de enero en el estadio Romelio Martínez y promete ser una noche inolvidable llena de música, danza y tradición caribeña.

La Lectura del Bando es un rito histórico dentro de la fiesta barranquillera en el que la Reina anuncia oficialmente la apertura del Carnaval. En esta ocasión, el evento, titulado “Raíz Negra”, está diseñado para rendir homenaje a la herencia afro-caribeña que fundamenta la cultura del Carnaval, integrando elementos de música y danza tradicional con una puesta en escena contemporánea.

El espectáculo incluirá la participación de más de 700 artistas en escena, entre ellos figuras de la música colombiana como Grupo Niche, Iván Villazón y Chelito de Castro, quienes traerán salsa, vallenato y ritmos tropicales al escenario. También participarán exponentes de la champeta, reforzando el espíritu festivo y diverso del evento.

¿Cuándo y dónde ver la Lectura del Bando?

La ceremonia se llevará a cabo la noche del 17 de enero a partir de las 8:36 p. m. en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

Para quienes no puedan asistir presencialmente, la Lectura del Bando se transmitirá por televisión nacional a través de Telecaribe, el canal que tradicionalmente cubre los eventos del Carnaval. Además, Telecaribe ofrecerá una cobertura especial desde las 6:00 p. m. en su plataforma Telecaribe Premium, con contenidos exclusivos y transmisión sin interrupciones comerciales para quienes deseen seguir la fiesta desde cualquier lugar del mundo.

Telecaribe Premium está disponible en línea a través de premium.telecaribe.co, lo que permite disfrutar del evento con calidad audiovisual completa y entrar de lleno al ambiente del Carnaval incluso sin estar en Barranquilla.

La Lectura del Bando no solo marca el arranque del Carnaval de Barranquilla 2026, sino que también reafirma la importancia de esta tradición como uno de los actos culturales más representativos del Caribe colombiano, fusionando historia, folclor y música para abrir oficialmente los días de fiesta que culminarán en febrero.