High School Musical cumplió 20 años desde su estreno y así lo celebró parte de su elenco

El fenómeno global de High School Musical ha alcanzado un hito histórico al cumplir exactamente 20 años desde su estreno el 20 de enero de 2006.Para conmemorar este aniversario en 2026,Disney ha organizado una celebración cargada de nostalgia que incluye una transmisión especial 24/7 en Disney+ y el lanzamiento de mercancía exclusiva.

Puede leer: Estas son las películas que en el 2026 cumplirán 20 años desde su estreno

La historia, que sigue el romance entre el atleta Troy Bolton y la brillante Gabriella Montez mientras desafían las etiquetas sociales de East High, no solo rompió récords de audiencia, sino que transformó la manera de producir musicales para la televisión. Con una banda sonora que alcanzó los primeros lugares de las listas globales y coreografías que se volvieron virales mucho antes de la existencia de las redes sociales modernas, la franquicia lanzó a la fama a estrellas como Zac Efron, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale.

Ha sido más una de las películas originales del canal más exitosa comercialmente, generando 7,7 millones de espectadores en su primera emisión y su banda sonora alcanzó el número uno en el Billboard 200, permaneciendo en la lista durante más de 100 semanas. En charla con People, Zac Efron expresó que a pesar de que era tan joven, fue una gran experiencia:

“Nos estábamos divirtiendo, aprendiendo sobre la marcha y, sinceramente, disfrutando cada momento juntos. Nunca podría haber imaginado que todavía significaría tanto para la gente 20 años después, o que toda una nueva generación se conectaría con él, y estoy agradecido por eso”, expresó el actor de ahora 38 años.

Puede leer: Hijo de David y Victoria Beckham estalló contra su familia y habló del distanciamiento que tiene con sus padres

A esto se le sumó Ashley Tisdale, quien confiesa que no se imaginaba la duración y el cariño generacional que tendrían con el proyecto: “Fue una experiencia que nos cambió la vida a todos”, aseguró. Mientras que en su Instagram compartió un carrete de recuerdos de su papel com Sharpey.

Vanessa Hudgens (Gabriela), asegura recordar sobre todo la coreografía de la popular canción “We’re All In This Together”:“Entre filmarlo, hacerlo de gira y ver a la gente haciéndolo en las redes sociales de vez en cuando, se me queda en la cabeza y en mi cuerpo. Siento que siempre lo será”, añade.

¿Cuántas películas son de High School Musical?

High School Musical está compuesta por una trilogía oficial que narra la evolución de los Linces de East High desde su primer musical hasta su graduación. Las dos primeras entregas, estrenadas en 2006 y 2007, fueron películas originales de Disney Channel, mientras que el cierre de la historia, High School Musical 3: Senior Year (2008), fue la única en dar el salto a la pantalla grande con un estreno cinematográfico mundial.

Además de la saga central, el universo se expandió en 2011 con el spin-off titulado La fabulosa aventura de Sharpay, protagonizado por Ashley Tisdale, y más recientemente con la serie de Disney+ que, aunque no es una película, mantuvo vivo el legado de la marca durante cuatro temporadas.