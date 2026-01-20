Hijo de David y Victoria Beckham estalló contra su familia y habló del distanciamiento que tiene con sus padres

La familia Beckham ha logrado consolidarse como un imperio global donde el deporte, la moda y los negocios convergen con una precisión envidiable. Mientras David lidera la expansión del Inter Miami CF con la inauguración del esperado estadio Miami Freedom Park, Victoria vive su mejor momento como diseñadora tras el rotundo éxito de su colección Primavera-Verano 2026 en París.

No obstante, esta vez la familia es el centro de atención, esto después de las declaraciones de su hijo mayor, Brooklyn Beckham, quien acusó a sus padres de tratar de sabotear su relación con Nicola Peltz Beckham. “He estado en silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras”, comentó en primer momento.

Los conflictos y tensiones de los Beckham

Los inconvenientes dentro de la familia tendrían lugar desde su boda en el año 2022, cuando Victoria, de 51 años, supuestamente saboteó el baile de los novios en Palm Beach, Florida, esto a pesar de que la pareja había planeado bailar juntos la canción. Según Brooklyn, esparaba con emoción bailar con su esposa, pero resultó haciéndolo con su madre, quien también se negó a realizar el vestido de novia de Nicola.

“Mi madre estaba esperando para bailar conmigo... Ella bailó de manera muy inapropiada sobre mí frente a todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”, resaltó. Las publicaciones llegan después de que se viniera especulando que la familia estaba distanciada, pero según explica el mayor de los Beckham, sus padres: “valoran la promoción pública y los patrocinios por encima de todo... La marca Beckham viene primero. El ‘amor’ familiar se decide por cuánto publicas en redes sociales, o qué tan rápido dejas todo para aparecer y posar para una foto familiar.”

Un informante del medio People reveló que la familia ha intentado hacer las paces más de una vez, hasta que vuelven a estar en desacuerdo. “Brooklyn se siente dividido. Es su familia y sangre, pero siempre ha tenido una relación complicada con su padre. Gran parte de su relación es más de ‘negocios’”.

Finalmente, en su publicación, el joven dejó en claro que: “No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado, me estoy defendiendo por mí mismo por primera vez en mi vida.”