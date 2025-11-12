Importantes cambios en Disney+: salen par canales deportivos en algunos de sus planes

¿Usted es amante de los deportes y usa Disney+ para ver eventos, pero no tiene el plan Premium?, atención que la compañía tiene importantes novedades dentro de su programación y se anunció que saldrán de parrilla un par de canales deportivos de los planes “Disney+ Estándar con anuncios” y “Disney+ Estándar”.

Se trata puntualmente de las señales de los canales lineales de deportes ESPN e ESPN3 que ya no van a estar disponibles en los señalados planes y solo podrán verse a través del paquete Premium de Disney+, según lo confirma la propia compañía. Dichas novedades se comenzarán a aplicar a partir del 11 de diciembre.

En el propio Centro de Ayuda está el mensaje de confirmación sobre las novedades, señalando puntualmente: “IMPORTANTE: A partir del 11 de diciembre, los canales lineales de deportes ESPN e ESPN3 ya no estarán incluidos en Disney+ Estándar con anuncios ni en Disney+ Estándar. Estos planes podrían seguir incluyendo otros contenidos deportivos”.

La cuenta Platinum Sports también hizo eco de dicha información y, de paso, compartió el listado de los canales deportivos de ESPN que estarán disponibles en Disney+ con el plan Premium en América Latina.

ESPN en Disney+ Premium

➤ México: ESPN, ESPN2, ESPN3 y ESPN4

➤ Argentina: ESPN, ESPN2, ESPN3 y ESPN4

➤ Centroamérica: ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN4, ESPN5 y ESPN6

➤ Brasil: ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN4, ESPN5 y ESPN6

➤ Resto de Sudamérica: ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN4, ESPN5, ESPN6 y ESPN7

➤ Chile: ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN4, ESPN5, ESPN6, ESPN7 y ESPN Premium

Así es que si usted suele ver las señales de ESPN y ESPN3 a través de Disney+, es momento de revisar el tipo de suscripción que tiene vigente porque solo por la suscripción Premium quedará la parrilla completa de deportes desde el 11 de diciembre.