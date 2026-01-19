El Pacto Histórico encabeza la lista de partidos por los que votarían los colombianos para el Congreso, según encuesta de RCN

La encuesta realizada por la firma GAD3 para RCN fue revelada en la noche del domingo 18 de enero y mostró cómo está la intención de voto para las elecciones al Senado y a la Cámara. Estos resultados no suelen recibir la misma atención que los del pulso por la presidencia, pero permiten ver como podría estar conformado el congreso que recibirá al próximo mandatario de Colombia.

Lea también: Iván Cepeda sigue liderando intención de voto según nueva encuesta contratada por Noticias RCN: ¿cómo le fue a Paloma Valencia?

Pacto Histórico y Centro Democrático lideran

El sondeo, que fue realizado entre el 13 y el 15 de enero, mostró que de los 1207 encuestados, 23 % afirman que es probable que voten por el Pacto Histórico en los comicios del 8 de marzo. En segundo lugar está la respuesta “No sabe / No responde”, y después el Centro Democrático, con 15 % de los posibles votos.

Después de estos dos está otra respuesta que no es un partido, la abstención, que obtuvo un 14 %. A esta le sigue el Partido Liberal con un 7 %; el voto en blanco con un 6 %; Cambio Radical con 4 % y el Conservador con 2 %, al igual que la respuesta “otros partidos o movimientos”.

Le puede interesar: Petro aceptó que Presidencia firmó contrato de $10.000 millones para pagar abogados en EE.UU. que buscan sacarlo de la lista Clinton

Los del 1 %

El movimiento de Daniel Quintero, Independientes, figura en la lista con un 1 %, seguido del Mira y el Partido Alianza Verde, también con ese porcentaje. Un poco por debajo está Salvación Nacional, también con 1 %.

Fuerza Ciudadana se ubica en la barrera del 0,5 %, acompañado de La U con 0,4 %. Verde oxígeno, partido de Ingrid Betancourt, obtuvo 0,3 %, al igual que el Nuevo Liberalismo. Por último, en la cola del listado, está la Liga Gobernantes Anticorrupción con 0,1 %.