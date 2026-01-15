¿Quiénes son los nueve candidatos de la Gran Consulta que aspiran la presidencia? El mapa final luego de la llegada de Peñalosa

Luego de diversas reuniones privadas y la resolución de obstáculos jurídicos, la Gran Consulta por Colombia oficializó el ingreso de Enrique Peñalosa como su noveno integrante. El exalcalde de Bogotá competirá en las urnas el próximo 8 de marzo para definir un candidato único que represente al sector de la centro-derecha en la primera vuelta de mayo.

La confirmación de su llegada se destrabó gracias al respaldo del partido Verde Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt. Con este movimiento, Peñalosa recupera su aspiración presidencial después de haber enfrentado dificultades para consolidar una plataforma partidista propia en meses anteriores.

El factor Oxígeno: la llave que abrió la puerta a Peñalosa

La entrada de Peñalosa no fue automática. Según fuentes cercanas a la coalición citadas por medios como Blu Radio y Caracol Radio, el ingreso dependía de la obtención de un aval oficial, requisito que se cumplió esta semana. Ingrid Betancourt destacó que la visión del exalcalde fortalece la unión del sector, mientras que el precandidato Juan Carlos Pinzón calificó a su ahora rival interno como un “servidor ejemplar”.

Este escenario dentro de un mismo partido es legalmente viable en Colombia. De acuerdo con expertos de la Misión de Observación Electoral (MOE), los partidos tienen la potestad de presentar varios precandidatos a una consulta interpartidista, funcionando de manera similar a una primaria interna dentro de un mecanismo mayor.

Un pulso de nueve nombres para el 8 de marzo

Con la integración de Peñalosa, la tarjeta electoral de la Gran Consulta por Colombia queda conformada por figuras de diversos sectores del uribismo y el centro-liberalismo. Los aspirantes confirmados son:

Aníbal Gaviria (Exgobernador de Antioquia) Vicky Dávila (Periodista) Juan Carlos Pinzón (Exministro de Defensa) David Luna (Senador) Mauricio Cárdenas (Exministro de Hacienda) Juan Daniel Oviedo (Exdirector del DANE) Paloma Valencia (Senadora del Centro Democrático) Juan Manuel Galán (Director del Nuevo Liberalismo) Enrique Peñalosa (Exalcalde de Bogotá)

La senadora Paloma Valencia celebró la unión a través de sus redes sociales, enfatizando que el objetivo primordial es presentar una candidatura sólida capaz de competir contra Iván Cepeda, carta fuerte de la izquierda, y Abelardo de la Espriella, quien optó por el camino de las firmas para llegar directamente a la primera vuelta.

Incertidumbre sobre el décimo integrante

Mientras la coalición cierra filas, queda en el aire la situación de Daniel Palacios, exministro del Interior. Aunque su nombre ha estado en la mesa, su participación no se ha oficializado.

La idea de la Gran Consulta, es que busca capitalizar el voto de los ciudadanos que demandan una alternativa al actual gobierno de Gustavo Petro, basando su estrategia en la “unión por encima de los egos”, una narrativa que será el eje central de la campaña durante los próximos dos meses.