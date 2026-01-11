Se revela video en el que Yeison Jiménez expresaba su intención de estudiar aviación, estaba al lado de uno de sus pilotos

El 10 de enero de 2026 quedará marcado para la historia de la música colombiana, esto tras el fallecimiento de Yeison Jiménez reportado en horas de la tarde, cuando autoridades reportaron la caída de una avioneta que se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá. El artista popular falleció con 5 personas más, con las que se dirigía a una presentación en en Marinilla, Antioquia.

Yeison Jiménez era conocido por su gran voz y sus composiciones, originario de Manzanares, Caldas, a sus 34 años había logrado consolidarse como uno de los referentes más grandes e influyentes de la música popular en Colombia. Su carismática personalidad y su potente voz en el género lo llevó a conquistar al público con sus canciones llenas de sentimiento y ritmo, que hablaban de amor, desamor y vivencias cotidianas.

Con su partida, se han viralizado varias entrevistas donde el cantante revelaba cosas impactantes, como que había soñado tres veces que fallecía en un accidente aéreo, de acuerdo con su testimonio, el avión comenzaba a mostrar errores en los motores y una pérdida progresiva de velocidad, generando pánico entre los pasajeros.

El cantante relató que, en medio del caos, sintió que no lograría sobrevivir y que el miedo más profundo fue morir sin haber conocido a su hijo, Santiago, quien estaba por nacer en ese momento. Ese episodio tuvo un impacto emocional profundo. Yeison Jiménez reconoció que, tras el incidente, sufrió crisis de ansiedad y atravesó un periodo de depresión que lo llevó a buscar ayuda psicológica.

Frente a esto, también se conoció un video de Yeison en una avioneta al lado de quien fue su piloto por un largo tiempo, Camilo Silva. En él, el artista indica que estaban en modo de piloto automático, para luego indicar que muchos se preguntarían por qué Jimenez sabia tanto de aeronáutica, a lo que él respondió:

“El capi me ha enseñado demasiado, de hecho, he despegado también en algún momento y el aterrizaje también lo hemos hecho, obviamente acompañado”, a lo que Silva responde que él es supervisor de vuelo y que lo hacían con las precauciones.

Mientras que el artista añade: “Sabe muchísimo, la verdad, yo estaba esperando que me bajara un poquito más el trabajo para hacer el curso, a estas alturas del partido yo creo que aprendería muy fácil. Nunca volaría solo, por responsabilidad conmigo y con mi familia”.