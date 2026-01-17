Piloto de Yeison Jiménez tuvo el mismo destino de su padre, murió joven en una avioneta en accidente aéreo, familia lo sepultó

La tragedia aérea que enluta a la música popular colombiana también dejó al descubierto una historia marcada por el destino. Fernando Torres Rojas, piloto de la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez, murió a los 38 años en el accidente que cobró la vida del artista y de todo su equipo de trabajo. Su fallecimiento no solo estremeció al país, sino que revivió un doloroso antecedente familiar: su padre también murió joven en un accidente en avioneta, sellando una herencia trágica ligada a la aviación.

Para leer: Nuevo video revela dramático giro en planeo de avioneta de Yeison Jiménez al estrellarse en Paipa

Fernando fue quien piloteó la aeronave hasta el final, intentando controlar la avioneta N325FA, que se desplomó minutos después de despegar. En el siniestro fallecieron, además del piloto, el cantante de música popular Yeison Jiménez, su mánager Jéfferson Osorio, el fotógrafo Weisman Mora, el asistente personal Óscar Marín y el productor y encargado de la venta de productos oficiales del artista, Juan Manuel Rodríguez.

Fernando Torres, el piloto que llevó a Yeison Jiménez hasta el final y repitió la tragedia de su padre

Aunque estudió en la Universidad de los Andes en Bogotá, Fernando encontró en la aviación su verdadera pasión. Decidió formarse como piloto profesional para cumplir el sueño de “ver el mundo desde las alturas”. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre disciplinado, responsable y profundamente enamorado de su oficio.

Estaba casado con Liliana Betancur, con quien tenía una hija, y la familia se preparaba para la llegada de su segundo hijo, una noticia que hace aún más devastadora su partida. Su abuelo, Jairo Rojas Carvajal, relató a una emisora del Tolima en noticia replicada por el Diario La Patria que la aviación hacía parte del ADN familiar. “Fernando llevaba la aviación en la sangre. Sus hermanos también son pilotos y heredaron esta profesión de su padre, quien, al igual que él, murió joven en una avioneta”, expresó con dolor.

“Fernando fue mi primer nieto. Un día cualquiera, Yeison Jiménez le ofreció ser el piloto de su nave. Desafortunadamente el final es demasiado triste y doloroso para toda la familia. No hay palabras para expresar este sentimiento tan duro”, dijo Rojas, oriundo del Tolima, visiblemente conmovido.

El piloto fue homenajeado el pasado 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, junto con los demás integrantes del equipo del cantante caldense. Este próximo 19 de enero, su familia, amigos y allegados le darán el último adiós en una eucaristía de despedida, en medio de un profundo silencio marcado por el respeto y el dolor.

Mientras avanzan las investigaciones del accidente aéreo, Colombia continúa rindiendo tributo a Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular. En este contexto, el municipio de Manzanares (Caldas) se prepara para un homenaje póstumo cargado de emotividad, donde finalmente descansarán las cenizas del artista.

La llegada de Yeison a su tierra natal representa un momento simbólico para la comunidad, que hoy vive un duelo colectivo. Habitantes del municipio recuerdan al cantante no solo por su éxito, sino por su historia de superación, su cercanía con la gente y su orgullo por sus raíces.

Desde que se confirmó la tragedia, se han multiplicado los homenajes, vigilias y actos espontáneos en distintas regiones del país. Cada encuentro ha dejado claro que, junto a Yeison Jiménez, también partieron historias silenciosas como la de Fernando Torres Rojas, un piloto que murió haciendo lo que amaba y cuyo destino quedó irremediablemente unido al de su familia y al del artista que llevó por los cielos hasta el final.