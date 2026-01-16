Nuevo video revela dramático giro en planeo de avioneta de Yeison Jiménez al estrellarse en Paipa

Un nuevo video que circula en redes sociales ha revelado los dramáticos segundos previos al accidente aéreo en el que murió el cantante Yeison Jiménez, ocurrido en Paipa (Boyacá). En las imágenes se observa cómo la avioneta en la que se movilizaba el artista realizó un giro en planeo, aparentemente descontrolado, instantes antes de precipitarse a tierra. El impacto fue devastador y provocó un incendio, causando la muerte de todos los ocupantes de la aeronave.

Para leer: Revelan lugar de descanso final de los restos de Yeison Jiménez y nuevo homenaje póstumo

El material audiovisual, captado desde un punto cercano al lugar del siniestro, se ha convertido en una pieza clave dentro de la investigación adelantada por las autoridades aeronáuticas, que buscan esclarecer las causas exactas del accidente ocurrido el pasado 10 de enero de 2026. En el video se aprecia cómo la aeronave pierde estabilidad mientras desciende, generando angustia entre quienes presenciaron la escena.

Impactantes imágenes muestran el giro final de la avioneta de Yeison Jiménez antes de estrellarse

Este nuevo registro se suma a otro video ya conocido, difundido por Weisman Mora, quien viajaba junto a Yeison Jiménez. En esa grabación, realizada dentro de la avioneta antes del despegue, se observa al piloto manipulando un teléfono celular durante la maniobra inicial, hecho que ha generado especulación y debate en redes sociales. Las autoridades confirmaron que este material también hace parte del análisis técnico para determinar si existió alguna falla humana o negligencia.

Mientras avanzan las investigaciones, el país continúa rindiendo tributo a uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana. En ese contexto, el municipio de Manzanares (Caldas) se prepara para vivir un homenaje póstumo cargado de emotividad, en honor a su hijo más ilustre. Allí, donde nació y forjó sus primeros sueños, descansarán finalmente los restos del artista.

La llegada de las cenizas de Yeison Jiménez a su tierra natal representa un momento profundamente simbólico para la comunidad. Habitantes del municipio han expresado un sentimiento colectivo de duelo, orgullo y gratitud, recordando al cantante no solo por su éxito musical, sino por su historia de superación y su permanente vínculo con sus raíces.

Desde que se confirmó su fallecimiento, se han realizado múltiples homenajes en diferentes regiones del país. Entre ellos, destacan actos multitudinarios como el homenaje en el Movistar Arena de Bogotá, así como vigilias espontáneas organizadas por seguidores en varias ciudades. Cada encuentro ha evidenciado la huella imborrable que Yeison Jiménez dejó en la cultura popular y en el corazón de sus fanáticos.

De acuerdo con información compartida por su familia y equipo de trabajo, el acto central de despedida en Manzanares se llevará a cabo el 19 de enero. Ese día, una caravana partirá desde la vereda La Esmeralda hasta el casco urbano, permitiendo que la comunidad acompañe el recorrido como muestra de respeto y cariño.

Posteriormente, se celebrará una eucaristía en el parque principal, concebida como un espacio de oración y despedida colectiva. Según informó Telemedellín, los restos mortales de Yeison Jiménez permanecerán en Manzanares, Caldas, cerrando así el ciclo de una vida que marcó para siempre la música popular colombiana.