Cenizas de Yeison Jiménez fueron escoltadas por sus caballos en su finca en Fusagasugá

Las cenizas de Yeison Jiménez recorrieron un camino profundamente simbólico antes de llegar a su destino final. En un homenaje cargado de emoción y significado, los restos del cantante de música popular colombiana fueron transportados en sus caballos hasta su finca ubicada en Fusagasugá, cumpliendo así uno de los deseos más íntimos del artista.

La escena fue compartida por Lina Jiménez, hermana del intérprete, quien publicó imágenes del recorrido en el que los caballos —una de las grandes pasiones de Yeison— encabezaron el último trayecto del artista. El gesto conmovió a miles de seguidores, quienes reconocen en este acto una despedida fiel al espíritu del cantante. Según informó Radio Nacional de Colombia, esta decisión respondió a una voluntad expresada en vida por Jiménez: “Que sean mis caballos los que me lleven a mi destino final”, una frase que hoy cobra un profundo valor simbólico.

Emotivo homenaje a Yeison Jiménez: así fue el recorrido de sus cenizas en caballos

El homenaje en Fusagasugá se suma a una serie de actos póstumos que se han realizado tras el fallecimiento del artista, considerado uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia. Mientras avanzan las investigaciones sobre el accidente aéreo que cobró su vida, el país continúa rindiéndole tributo, no solo por su legado musical, sino por la historia de esfuerzo y superación que lo llevó a convertirse en referente del género.

En este contexto, el municipio de Manzanares (Caldas), tierra natal de Yeison Jiménez, se prepara para vivir este lunes 19 de enero un homenaje póstumo cargado de emotividad. Será allí, donde nació y forjó sus primeros sueños, que descansarán finalmente los restos del artista, en medio del cariño de su gente y de una comunidad que lo vio crecer.

La llegada de las cenizas de Yeison Jiménez a Manzanares representa un momento profundamente simbólico para sus habitantes. En el municipio se vive un duelo colectivo marcado por el orgullo y la gratitud. Vecinos, amigos y seguidores recuerdan al cantante no solo por sus éxitos en los escenarios, sino por su cercanía con la gente, su humildad y su permanente vínculo con sus raíces caldenses.

Desde que se confirmó su fallecimiento, los homenajes a Yeison Jiménez se han multiplicado en diferentes regiones del país. Entre los más destacados estuvo el acto multitudinario en el Movistar Arena de Bogotá, donde fanáticos y colegas se reunieron para despedirlo con música, aplausos y lágrimas. A esto se suman vigilias espontáneas organizadas por seguidores en varias ciudades, que han convertido plazas y calles en espacios de memoria.

Cada uno de estos encuentros ha dejado en evidencia la huella imborrable que Yeison Jiménez dejó en la cultura popular colombiana. Su música, su historia de vida y ahora este último homenaje, en el que sus caballos lo acompañaron hasta el final, confirman que su legado trasciende los escenarios y permanecerá vivo en el corazón de sus fanáticos.