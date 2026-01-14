Con un tierno gesto, la hija de Yeison Jiménez agradeció a los fans que llegaron a su homenaje en el Movistar Arena

El homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá se convirtió en una tarde cargada de emociones, recuerdos y música. Familiares, amigos, colegas de la industria y cientos de fanáticos se reunieron para rendir tributo al cantante de música popular, cuyo legado sigue vivo en cada una de sus canciones.

Uno de los momentos más conmovedores de la velada lo protagonizó Thaliana, hija del artista, quien subió al escenario para saludar al público presente. Con un gesto tierno y lleno de inocencia, la pequeña agradeció la asistencia de quienes llegaron para acompañar a su familia en este difícil momento, provocando una ovación cargada de aplausos, lágrimas y mensajes de apoyo.

El homenaje no solo estuvo marcado por el silencio y el recogimiento, sino también por la música que hizo grande a Yeison Jiménez. Varios de sus colegas más cercanos se unieron para interpretar algunas de sus canciones más emblemáticas, manteniendo vivo su recuerdo a través de las letras que marcaron a toda una generación.

Entre los artistas que compartieron escenario estuvieron Jessi Uribe y Francy, quienes unieron sus voces para rendir tributo al nacido en Manzanares, Caldas. Su interpretación fue uno de los momentos más significativos de la noche, recordando la huella que Yeison dejó en la música popular colombiana y en quienes compartieron camino con él.

El evento se convirtió en un espacio de encuentro colectivo, donde el dolor se mezcló con la gratitud y el cariño del público. Así, el Movistar Arena fue testigo de una despedida en la que la música, el amor de los fans y la presencia de su familia confirmaron que Yeison Jiménez seguirá vivo en la memoria del país.