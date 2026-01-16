Esposa de Marcelo Cezán dio la rutina del presentador, tras salir de grabar ‘La Casa de los Famosos’

Marcelo Cezán es un reconocido presentador, actor y cantante colombiano con una trayectoria destacada en la televisión nacional. En todos los hogares del país lo conocen por su participación en programa como Bravissimo, como locutor en Besame y actualmente regresó a acompañar a Carla Giraldo en ‘La Casa de los Famosos’ en su tercera temporada. A esto se le suma que el caleño siempre ha sido un galán de la televisión y solo después de sus 40 años conformaría su propia familia.

Actualmente, Cezán está casado con Michelle Gutty,una reconocida actriz y cantante, que ha podido destacar por ser actriz de doblaje y coach de acentos, profesión que le permitió alcanzar una beca de estudio en Los Angéles. El romance de la pareja inició en el año 2011, luego de que se conocieran en una obra navideña, donde percibieron que la atracción, fue inmediata y a pesar de algunos altibajos, ambos son padres de Fabricio.

La actriz siempre que puede comparte detalles de su vida junto al presentador, esta vez por medio de su TikTok posteó un video, que deja al presentador como todo un esposo ideal. En este Michelle confiesa que Marcello llega de ‘La Casa de los Famosos’ a cocinarle, mientras ella esta recostada en su casa, para después preguntarle por detalles del reality, pero él recalca que no puede dar detalles.

Marcelo Cezán no quería casarse ni tener hijos, así lo reveló su esposa

En medio de una entrevista con Los40, le preguntaron a Michelle sobre que tan cierto era que Marcelo no quería matrimonio, mucho menos hijos, a lo que ella respondió que era muy cierto. En ese momento terminaron su relación de tres años y medio porque Marcelo decidió a sus 40 años no casarse, ni tener hijos, fuese cualquier mujer. Con Michelle se conoció a los 44, después de haber tomado esta decisión y al pasar todo este tiempo de noviazgo ella le preguntó que sería de la relación de ellos dos, pues ella sí quería ser madre.

En ese momento terminaron porque él le pidió tiempo, por lo que confiesa que le dio muy duro y tuvo una tusa que le duró unos meses. Pero allí no acabaría la relación, porque Marcelo la volvería a buscar y esto le ayudó a entender cuáles eran las prioridades de su vida y en que puesto estaba su esposo. Actualmente, su hijo tiene 7 años y ha sido pilar fundamental en su familia. Desde temprana edad, ha demostrado habilidad artística y deportivas, pues se le ha visto practicando deportes como natación y taekwondo.