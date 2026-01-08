RCN le dio gusto a los televidentes y le puso nuevos nombres a las habitaciones de ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ está por darle inicio a su tercera entrega el próximo 12 de enero, algo que tienen en expectativa a miles de personas, no solo por la confirmación de todos los participantes, también por conocer minucias, como el hecho de saber cómo se llamaran las habitaciones en las que estarán las celebridades. Acá le contamos.

En las anteriores ediciones, los productores de este programa eligieron cuatro nombres para estas habitaciones, las cuales, definen algunos de los comportamientos de los participantes, eligiendo: ‘Cielo e Infierno’ y ‘Agua y Fuego’.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢🤳 >>> Hermana de Angelica Jaramillo se une a la tercera temporada de La Casa de los Famosos

Ahora, en este 2025, la producción se la jugó diferente y decidieron bautizar a estos cuartos como ‘Calma y Tormenta’. Otro diferencial de esta entrega es el sofá en el que todos se reúnen para escuchar a Marcelo Cezán y Carla Giraldo, que en esta ocasión será al estilo animal print.

¿Quiénes son los participantes confirmados de ‘La Casa de los Famosos 3′?

A ‘Campanita’ ‘Beba’, Torres y Juanse Laverde se le han sumado varias figuras del mundo del entretenimiento tales como: Nicolás Arrieta, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johana Fadul, Marilyn Patiño, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Valentino Solórzano y Sofía Jaramillo.

Adicionalmente, ‘Nuestra Tele’, confirmó el cuarteto de presentadores que se encargaran de llevar cada detalle a las pantallas de los colombianos, ya que optaron por mantener al ‘combo’ de la segunda entrega: Marcelo Cezán y Carla Giraldo en la emisión principal; y Karen Sevillano con Vicky Berrío para el ‘after show’.

Precisamente, Lazaro, quien fue el último que anunciaron para el ingreso, dejó un contundente mensaje para quienes quieren verlo caer: “¿Otra vez me iba a hacer el ‘chanterio’ jefe? ¿Pensaron que se iban a librar de mí? Pues no. Espero que se unan todos los fandom que se odian para que me saquen en la primera semana. Mentiras, no me saquen en la primera semana", fue la presentación de Lazaro a la audiencia.