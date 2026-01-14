“Mucha tristeza y dolor”: Fredy Guarín denuncia impactante robo en su finca y revela imágenes del crimen

El exfutbolista Fredy Guarín publicó recientemente un video en sus redes sociales contando un lamentable episodio que vivió mientras etaba de vacaciones. El ahora empresario le dijo a sus seguidores que en la noche del lunes 12 de enero varios individuos entraron a su finca de Rionegro y se llevaron numerosas pertenencias del lugar, dejando incluso a un trabajador herido.

Eran al menos seis personas

Guarín contó que el hecho sucedió mientras estaba de vacaciones con sus hijos en Cartagena y explicó que tomó un vuelo apenas fue informado por sus empleados. “El susto fue tremendo, gracias a dios ellos (los trabajadores) están bien”, detalló, aunque poco después explicó que uno de los mayordomos se encuentra muy lesionado tras ser golpeado en múltiples ocasiones.

Videos mostrados por el mismo exdeportista muestran algunos de los momentos vividos en la propiedad durante la noche del pasado lunes y permiten ver los rostros de algunos de los delincuentes, que serían al menos seis según lo registrado por las cámara. Guarín confirmó que ya hizo la denuncia ante las autoridades y entregó toda la información pertinente.

“Se me llevaron muchas, muchas cosas”

En el video, que dura alrededor de seis minutos, el exdeportista se muestra aburrido y expresa sentir “mucha tristeza y dolor, un poco de impotencia y frustración” al ver el estado en el que quedó la vivienda, que muestra mientras recorre los pasillos y habitaciones con objetos dañados y tirados en el piso.

“Estoy muy frustrado, la verdad hace rato no me sentía así”, reiteró, y dijo que a pesar de tratarse de cosas materiales “es doloroso porque a uno no le han regalado las cosas”.

“Pase lo que pase no consumo”

Igualmente, afirmó que en otra época una situación así “sería un motivo para hacerse mucho daño”, y agregó: “Pase lo que pase no consumo, no bebo, y aquí, en esta prueba tan compleja y tan difícil, sigo adelante”