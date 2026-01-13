Hoy, primer Consejo de Ministros del año para hablar de la lucha contra el narcotráfico: el plan de Petro ante la presión de EE. UU.

El Gobierno Nacional retoma este martes 13 de enero sus consejos de ministros televisados con un objetivo central: blindar la gestión de la seguridad ante la presión internacional. A partir de las 7:00 p. m., el presidente Gustavo Petro liderará el primer encuentro ministerial del 2026, enfocado exclusivamente en la presentación de indicadores y procesos en pro de en la lucha contra el narcotráfico.

La citación ocurre en un contexto de alta tensión diplomática. Luego de la descertificación parcial de Colombia por parte de Washington y la inclusión del mandatario en la lista de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), Lista Clinton. El Ejecutivo busca cambiar la narrativa frente a la Casa Blanca, hoy bajo la administración Trump.

Una respuesta institucional a las tensiones con Donald Trump

La reunión se produce después de una llamada de sesenta minutos entre Petro y Trump, motivada por la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano y los rumores de operaciones militares en la frontera.

Este consejo de ministros funciona como el preludio técnico al encuentro presencial ya pactado entre ambos jefes de Estado, donde la política de drogas será el eje de la negociación.

Desde la Presidencia se ha confirmado que la instrucción para el gabinete es exponer resultados tangibles que contrarresten el impacto de las sanciones financieras que hoy pesan sobre figuras del entorno cercano del presidente, incluyendo al ministro del Interior, Armando Benedetti, y miembros de la familia presidencial.

El último consejo de ministros se realizó el 10 de diciembre de 2025, centrado en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la urgencia de hoy es distinta. Colombia enfrenta el reto de demostrar que su estrategia de “Paz Total” no ha debilitado la interdicción de cargamentos.

Los puntos clave que se abordarán en la transmisión incluyen:

Balance de interdicción: Cifras actualizadas de toneladas de cocaína incautadas en el último semestre.

Cifras actualizadas de toneladas de cocaína incautadas en el último semestre. Estrategia de sustitución: Avances en los territorios con mayor densidad de cultivos ilícitos.

Avances en los territorios con mayor densidad de cultivos ilícitos. Relación bilateral: La hoja de ruta para recuperar la certificación plena de Estados Unidos.

Este evento marca el regreso de la exposición mediática directa del gabinete, una táctica con la que el “Gobierno del Cambio” intenta retomar la iniciativa política en un año que inicia con desafíos críticos para la soberanía y la economía nacional.