“Ayúdeme”, la última petición de Yeison Jiménez a Jessi Uribe para grabar canción a la Selección Colombia

Gran conmoción causó la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, cuyo cuerpo ya fue identificado por Medicina Legal y será entregado a sus familiares para proceder con el respectivo velorio y el posterior homenaje.

Jessi Uribe, quien fue uno de los primeros amigos en reaccionar al fallecimiento de Yeison Jiménez, dio detalles de una canción inédita que le iban a hacer a la Selección Colombia.

Le puede interesar: “Te vas como un gigante”, Desgarradora reacción de Jessi Uribe a la muerte de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez iba a participar en canción para la Selección Colombia:

Durante un concierto, Jessi Uribe se tomó un momento para revelar que se habían puesto de acuerdo con varios cantantes del género urbano para reunirse y grabar una canción dedicada a la Selección Colombia.

Según detalló Jessi Uribe, en dicha canción iban a participar grandes representantes de la música popular como Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, y, por supuesto, Yeison Jiménez:

“Mañana yo grababa una canción con Yeison, con Jhon Alex Castaño, con Alzate, Jhonny Rivera, Pipe Bueno, Luis Alfonso… todos nos íbamos a reunir en mi casa. Ya lo teníamos listo, era una canción para la Selección Colombia”.

Al respecto, contó Jessi Uribe que Yeison Jiménez le hizo una petición muy particular para realizar esta grabación y era comprarle la camiseta de la Selección Colombia.

Yeison Jiménez, debido a los diferentes compromisos que tenía en conciertos, le habría dicho a Jessi Uribe que no le alcanzaba el tiempo para ir a comprarse la camiseta de la ‘Tricolor’, así que le pidió que le hiciera el favor y le indicó que era talla L.

“Me dijo Yeison ‘papi, no me da tiempo para comprar la camiseta, ayúdeme a conseguir la camiseta, es talla L”.

Jessi Uribe no pudo seguir hablando porque se le quebró la voz y soltó las lágrimas mientras el público coreaba a una sola voz, el nombre de Yeison.

A continuación le presentamos el video: