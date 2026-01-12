Medicina Legal confirmó que el cuerpo de Yeison Jiménez logró ser identificado: los restos serán entregados a la familia

Medicina Legal confirmó que el cuerpo del cantante Yeison Jiménez logró ser identificado junto con el de Jefferson Osorio. La entidad detalló que otros dos cuerpos también lograron ser identificados mediante odontología forense.

“Como resultado del trabajo forense adelantado, se logró plena identificación de dos cuerpos, correspondientes a Yeison Orlando Jiménez Galeano y Jefferson Osorio Vásquez, cuya entrega a sus familiares después de las 6:00 p.m. del día de hoy, en coordinación con las autoridades competentes”, dice el escrito.

En ese sentido, faltaría la identificación de dos cuerpos más.

“De acuerdo con el avance de los procedimientos y una vez se cumplan los requisitos legales, se prevé la entrega de los cuatro cuerpos el día de mañana”, dice el comunicado de Medicina Legal.

Por otro lado, se ha podido establecer que el equipo de trabajo del artista, planea una despedida honorífica que se haga en el Movistar Arena. No obstante está por confirmar el día y la hora.

“Por el momento, no podemos confirmar una fecha ni un lugar definidos para este acto conmemorativo, ya que es necesario esperar la culminación de los protocolos establecidos por Medicina Legal, los cuales permitirán avanzar de manera responsable en la organización de los homenajes de despedida”, expresaron en un comunicado de prensa.