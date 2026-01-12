James Rodríguez reveló que Salomé, su hija, sufre cada vez que ve sus partidos

Salomé Rodríguez es la primogénita de los deportistas colombianos,James Rodríguez y Daniela Ospina, que desde su nacimiento, ha tenido la mirada del ojo público en ella y ambas figuras han procurado mantenerla alejada de los reflectores en la medida de lo posible, teniendo el control de sus redes sociales y de su exposición mediática.

La pequeña ha demostrado tener un gran carisma y talento, especialmente para el baile y el voleibol, siguiendo los pasos de su madre, con quien reside en Miami y donde logró obtener gran reconocimiento, por jugar el mismo deporte. Sin embargo, también tiene su tiempo establecido para compartir con su hermano Samuel y con el futbolista, sobre todo en temporadas de partidos con la Selección Colombia.

De hecho, ya se podido evidenciar que la ahora adolescente heredó la pasión del fútbol de parte de su padre, pero por su tío, David Ospina, también, pues Salomé es hincha del Atlético Nacional. En varias ocasiones, Daniela Ospina, su madre, ha sido la encargada de compartir ese espíritu futbolero de familia.

En medio de una entrevista, James Rodríguez comentó como su hija vive su profesión, diciendo que ya lo entiende perfectamente y que sufre mucho: “Yo le digo, ¿para qué te gusta el fútbol?, sufre mucho ya, en la Copa América, parecía una hincha. Yo también lo hago por ellos, nada más lindo que ver a tu hija que ya sabe, ya entiende que es lo que tu haces, Samu esta muy pequeño todavía", contó.

Añadiendo que Salomé fue a todos los partidos de la Copa América e igual se los disfrutó: “Cuando yo entro al campo yo lo hago es más por ellos también, porque yo quiero que ellos se sientan bien, porque sé lo que ellas sufren”.

¿Cuál es el futuro deportivo de James Rodríguez?

En las últimas horas, una nueva alternativa comenzó a tomar fuerza. Según informó el periodista especializado en fichajes Ekrem Konur, la opción más sólida para convertirse en el próximo equipo de James Rodríguez sería Columbus Crew, actual protagonista de la Major League Soccer

La MLS aparece como un destino estratégico para el ‘10’, no solo por el crecimiento deportivo y comercial de la liga, sino también por su cercanía logística con el Mundial de 2026. En ese contexto, Columbus Crew podría ofrecerle estabilidad, minutos en cancha y un entorno competitivo, sin la presión extrema que ha marcado algunos de sus pasos recientes por el fútbol europeo y sudamericano.

De concretarse su llegada a Estados Unidos, James sumaría el club número 13 en su carrera profesional. Un recorrido que comenzó en Envigado, pasó por Banfield y se consolidó en Europa con Porto, antes de vestir camisetas de peso como las de Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.

A esa lista se suman sus experiencias en Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano y Club León, dejando su huella en ligas de Colombia, Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Catar, Grecia, Brasil y México.