James Rodríguez ya tendría definido su futuro: este sería el club donde jugaría rumbo al Mundial 2026

El futuro de James Rodríguez vuelve a instalarse en el centro del mercado de fichajes. Con 33 años y el Mundial de 2026 en el horizonte, el capitán de la Selección Colombia enfrenta una etapa clave de su carrera: elegir un club que le garantice continuidad, protagonismo y un proyecto deportivo que lo mantenga en ritmo competitivo de cara a la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El cierre de su ciclo en el Club León de México, confirmado tras la finalización de su contrato el pasado 31 de diciembre, aceleró la búsqueda de un nuevo equipo. Desde el entorno del fútbol mexicano trascendió que la salida respondió a una evaluación interna de costo-beneficio, en la que su salario no terminó de justificar el rendimiento esperado por la dirigencia, pese a su impacto mediático.

Con la carta de agente libre en mano, James empezó a recibir sondeos desde distintos frentes. Clubes como Pumas, Cruz Azul, Sao Paulo y Millonarios exploraron la posibilidad de sumarlo a sus filas, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto. En algunos casos pesaron las condiciones económicas y, en otros, el proyecto deportivo no terminó de convencer al futbolista.

¿Cuál es el futuro deportivo de James Rodríguez?

En las últimas horas, una nueva alternativa comenzó a tomar fuerza. Según informó el periodista especializado en fichajes Ekrem Konur, la opción más sólida para convertirse en el próximo equipo de James Rodríguez sería Columbus Crew, actual protagonista de la Major League Soccer.

La MLS aparece como un destino estratégico para el ‘10’, no solo por el crecimiento deportivo y comercial de la liga, sino también por su cercanía logística con el Mundial de 2026. En ese contexto, Columbus Crew podría ofrecerle estabilidad, minutos en cancha y un entorno competitivo, sin la presión extrema que ha marcado algunos de sus pasos recientes por el fútbol europeo y sudamericano.

De concretarse su llegada a Estados Unidos, James sumaría el club número 13 en su carrera profesional. Un recorrido que comenzó en Envigado, pasó por Banfield y se consolidó en Europa con Porto, antes de vestir camisetas de peso como las de Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.

A esa lista se suman sus experiencias en Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano y Club León, dejando su huella en ligas de Colombia, Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Catar, Grecia, Brasil y México.

Hoy, la MLS se perfila como el próximo capítulo para un futbolista que, pese a los altibajos, mantiene intacta la ambición y el objetivo claro: llegar en plenitud a su último gran desafío con la Selección Colombia.