Salomé Rodríguez mostró cómo es su relación con Gabriel Coronel y lo ayudó a impulsar su nuevo proyecto

Daniela Ospina y Gabriel Coronel están viviendo uno de los momentos más sólidos de su relación, y sus redes sociales se han convertido en el mejor escenario para mostrar la unión familiar que han construido. En ese entorno, la complicidad entre el actor venezolano y Salomé Rodríguez, la hija mayor de Ospina, ha llamado especialmente la atención de los seguidores, quienes celebran la cercanía y buena vibra que comparten.

Esa conexión quedó nuevamente en evidencia con el lanzamiento de ‘Chamita’, la más reciente canción de Coronel, un proyecto que cuenta además con el respaldo del cantante venezolano Nacho, quien ha impulsado la colaboración desde sus plataformas. Aprovechando el talento de Salomé para el baile, ambos publicaron un video que rápidamente se convirtió en tendencia.

En la grabación, se ve a la pequeña como protagonista del reto, mientras Gabriel aparece detrás siguiendo la coreografía con una sonrisa que refleja lo bien que se llevan. El video no tardó en viralizarse: cientos de comentarios resaltaron el carisma de Salomé, su ritmo y lo mucho que ha crecido. Muchos usuarios también destacaron la naturalidad con la que ambos conectan, impulsando así la canción que Coronel viene promoviendo.

Celebridades como Luciano D’Alessandro reaccionaron de inmediato al clip. “Epaaa!!!! 👏👏🙌”, escribió el actor, un mensaje que fue replicado por otros usuarios que también elogiaron a la familia: “Ella ganó... Dani tiene al hombre más divino😍”, “¡Gabi quedó genial! Salo bellísima y los pasos quedaron brutales”, “Hermosa, Salo 👏 se nos creció muy rápido 😢”, fueron algunos de los comentarios.

El tierno momento no solo puso a bailar a cientos de usuarios, sino que también mostró cómo la familia Ospina–Coronel se suma para apoyar los proyectos musicales del actor, quien sigue consolidando su faceta artística con el acompañamiento de quienes más quiere.