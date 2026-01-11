Hermana de Yeison Jiménez expresó su dolor tras el fallecimiento del artista: “Eres el mejor papá y hermano”

Yeison Jiménez fue un reconocido cantautor y compositor colombiano originario de Manzanares, Caldas, quien a sus 34 años había logrado consolidarse como uno de los referentes de la música popular en Colombia. Su carismática personalidad y su potente voz en el género lo llevó a conquistar al público con sus canciones llenas de sentimiento y ritmo, que hablaban de amor, desamor y vivencias cotidianas

Su estilo musical, se caracterizó por fusionar elementos tradicionales con sonidos modernos. Además de su carrera musical, el caldense incursionó en el mundo de los videoposcast, los caballos y los negocios. Lamentablemente, su voz se apagó en horas de la tarde del sábado 10 de enero, cuando las autoridades reportaron la caída de una avioneta que se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá. Entre las víctimas mortales, se encontraba el artista popular, que tenía una presentación en la noche en Marinilla, Antioquia.

Figuras del entretenimiento, entre colegas, amigos y familiares han salido a expresar sus condolencias hacia la esposa e hijos del artista, pero también hacia su madre y su hermana menor, Heidy Jiménez. Las redes sociales han sido el espacios para que lo ‘Jimenistas’ también expresen su dolor ante la perdida de su Idolo, por lo que estos comentarios han llegado a las cuentas personales de la familia, al respecto, Heidy se manifestó en sus historias de Instagram.

En la primera de ellas pidió que no la llamaran, pues era un momento doloroso, la siguiente era una foto junto a su hermano en París, al lado De la Torre Eiffel, con unas palabras: “Papito por favor llámame y dime que es mentira, por favor hermano, que voy a hacer sin ti”. La siguiente fue un video de Yeison caminando en un desierto, en esta señaló: “Amor de mi vida, ¿por qué?, te amo, te amo, eres el mejor papá y hermano que me pudo dar Dios en la vida, gracias por siempre estar, te amo."