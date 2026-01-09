“Puro cuento”: Yina Calderón no irá a reality en México por culpa de sus borracheras

“Que hablen mal, pero que hablen”, es el lema de vida de Yina Calderón, creadora de contenido que recientemente dio a conocer que no será parte de la versión de ‘La Casa de los Famosos’ que se realiza en Telemundo, en México, debido a una supuesta falta de presupuesto; versión que salió a desmentir una referente de la farándula colombiana, ‘La Negra Candela’.

Aunque polémica, la vida de Calderón es toda una fuente de contenido, debido a su participación en reconocidos realities como ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, ‘La Casa de los Famosos Colombia 2′ y ‘La Mansión de Luinny’; en los que ha tenido fuertes peleas con otros participantes, además de varias borracheras en la que sacó su instinto de villana.

A todo esto se le suma su abandono en la pelea que tenía pactada en Stream Fighters de WestCol, contra Andrea Valdiri; reacción que la llevó a acrecentar su cantidad de detractores, mismo que la pasaron de llamar la ‘Sayayina’ a la ‘Gayina’. Estas participaciones la han llevado a ser tenida en cuenta en otros proyectos televisivos; aunque recientemente Telemundo le cerró la puerta, por lo que ella dio a conocer fue el incumplimiento de acuerdos económicos.

Esta versión fue desmentida por ‘La Negra Candela’, mujer que aseguró que los productores del reality en el que la huilense iba a estar, decidieron canncelar su propuesta debido a los comportamientos de Calderón.

“Puro cuento que Yina no entró porque pidió honorarios muy altos y no se los pagaron. Pobrecita, esa multinacional no tiene ‘platica’ para pagarle. La verdad es que ella fue hasta allá y pasó todas las pruebas, pero en el programa le dijeron que no por haber estado en ‘La Mansión de Luinny’ en República Dominicana; y la baja calidad del reality llevó a que no la contrataran”, expresó Candela.

“Diga la verdad Yina, no diga cuentos que no fue por los honorarios que solicitó; usted fue más baratera. Sencillamente, la rechazaron”, añadió.