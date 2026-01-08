Hermana de Yina Calderón sufrió un grave accidente de tránsito: “pérdida total”

Un momento que parecía de descanso y desconexión terminó convirtiéndose en una experiencia de angustia para Yina Calderón y su familia. Tras participar en las ferias y fiestas de Oporapa, en el sur del Huila, las hermanas de la influenciadora regresaron a Bogotá para retomar su cotidianidad, mientras ella decidió prolongar sus vacaciones en Medellín. Sin embargo, la calma se rompió abruptamente por un accidente de tránsito que involucró a Leonela Calderón, una de sus hermanas.

La propia Yina fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Según contó, recibió una llamada inesperada mientras se encontraba viajando con Juan David Tejada, conocido en redes como ‘El Agropecuario’, exnovio de Aída Victoria Merlano. En esa comunicación, un familiar le informó que Leonela había sufrido un fuerte choque mientras conducía su vehículo.

De acuerdo con el relato de la creadora de contenido, el impacto fue tan severo que el automóvil fue declarado en pérdida total. A pesar de la gravedad del siniestro, Yina aseguró que su hermana y la amiga que la acompañaba no sufrieron lesiones de consideración. “Lo material se recupera, lo importante es que están bien y fuera de peligro”, expresó la influenciadora, aliviando a sus seguidores que rápidamente se volcaron a enviar mensajes de apoyo.

Calderón también se refirió a las posibles causas del accidente y señaló que, al parecer, un motociclista en estado de embriaguez se atravesó en la vía, lo que provocó que el vehículo de su hermana terminara fuera de la carretera. Horas más tarde, Juliana Calderón, otra integrante de la familia, compartió un video en redes sociales donde se evidencian los daños del carro, reforzando la magnitud del choque.

¿Qué pasó con Yina Calderón y el agropecuario?

Mientras tanto, Yina Calderón ha seguido siendo tema de conversación por motivos distintos al accidente. Sus publicaciones recientes junto a ‘El Agropecuario’ han generado todo tipo de reacciones en redes sociales. En uno de los videos más comentados, la influenciadora aparece disfrutando de un día de piscina junto a él, acompañado de un mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Aunque la atención mediática se ha dividido entre su vida personal y el accidente familiar, Yina ha insistido en que lo más importante es que su hermana se encuentra bien de salud, cerrando el episodio con un llamado implícito a la prudencia en las vías y al valor de la vida por encima de cualquier bien material.