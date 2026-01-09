María Fernanda Aristizábal dio la clave para que su relación perdurará a pesar de los concursos de belleza

María Fernanda Aristizábal es una modelo y comunicadora social colombiana, proveniente de Armenia, Quindío. Su trayectoria en los concursos de belleza inició al ganar el título de Señorita Quindío 2019, lo que la llevó a ser coronada como Señorita Colombia 2019-2020.

Fue designada como Miss Universe Colombia 2022 y representó al país en el certamen Miss Universo 2022, donde logró clasificar en el Top 16. Tras su paso por los reinados, la joven se ha desempeñado como modelo y presentadora, siendo notablemente una de las anfitrionas del programa“El Desafío”.

El pasado 27 de septiembre,María Fernanda realizó un post contándole a sus seguidores que se casará con el empresario Daniel Arango Vallejo, quien le pidió su mano durante a un viaje a Suiza. Razón por la que comenzó a dar más detalles de su relación, la cual llevaba años pero muchos no sabían de ella, pues el hombre estaba alejado del ojo público.’

Esta vez Aristizábal compartió un video contándole a sus seguidores cuál fue la clave para que su relación perdurara, esto porque al participar en los reinados de belleza le decían que, “el novio de la concursante no es el mismo de la reina que gana”. Palabras que la modelo no siguió, pues cuando ella fue reina llevaba solo 4 meses con el empresario, pero ambos se propusieron en lograr conservar su relación.

“Cuando le conté que era mi sueño, él no dudo ni un segundo y me dijo vamos con toda, yo te apoyo”, expresó la presentadora, para después explicar que hacia ese video para todos aquellos que temen perder su relación por perseguir sus sueños. “No sigas los pronósticos de nadie.Las historias más bonitas se escriben cuando dos personas deciden quedarse, incluso cuando todo cambia”, añadió.

¿Quién es el prometido de Mafe Aristizábal del ‘Desafío?

Nacida el 19 de junio de 1997, la joven modelo de 27 ya tiene dueño para su corazón. Se trata del empresario Daniel Arango Vallejo, quien es fundador de la empresa Everyplace, encargada de construir apartamentos y diseñarlos, con quien ha estado desde mediados de 2019. Si bien María Fernanda no ha mostrado mucho de su relación en redes sociales, la pareja no ha dado pistas de contraer matrimonio con su actual pareja. Sin embargo, siguen disfrutando de las mieles del amor.

Con la boda en camino, la modelo y presentadora ha contando más detalles de su relación con Arango, quien no pertenecía hasta ahora al mundo del entretenimiento. Por medio de su Instagram, reveló que se conocieron en la universidad, esto cuando un amigo de Daniel le aviso que Mafe había terminado con su “novio de toda la vida”.

“Mi pensamiento en ese momento era no quiero tener novio, no quiero, una resistencia absoluta, dije voy a estar soltera, yo nunca he estado soltera y literalmente así fue”, indicó Mafe. Posteriormente, una amiga de ella le presentó a Daniel durante una fiesta de cumpleaños en una finca, en la que solo hasta el segundo día, él se atrevió a hablarle y ahí si empezar a conocerse.