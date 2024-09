María Fernanda Aristizabal muestra talento oculto a sus seguidores

Desde su coronación como Señorita Colombia, María Fernanda Aristizábal ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Ahora, como presentadora del ‘Desafío’, continúa brillando y demostrando su crecimiento profesional. Su llegada a este icónico reality, junto a Andrea Serna, ha traído noches llenas de emoción y adrenalina para la televisión colombiana. Más allá de su belleza, María Fernanda es reconocida por su corazón noble y su dedicación a causas sociales.En este mes de septiembre, la modelo es la portada de la revista Marie Claire Colombia, donde realizo una íntima entrevista en la que hablo sobre el aporte que trajo a su vida haber participado en el reinado de belleza:

“Ser reina me llevó a poner el ojo de manera más profunda en el ser, a utilizar mi voz como vehículo de transformación y a llevar aliento de esperanza a quienes puedan sentirse identificados con lo que soy y con lo que hago… Ser reina me llevó a confiar en mi palabra, tener voz propia y no cuestionar mi criterio, siempre desde el respeto y el amor” fue la respuesta de María Fernanda, que uso un total look de la marca colombiana, Studio F para la sesión de fotos de la entrevista.

La modelo y presentadora colombiana también suele ser muy activa en sus redes sociales, donde comparte un parte de su vida con quienes la siguen, esta vez mostró su habilidad para el canto por medio de un video en su automóvil, cantando eufóricamente una canción de Shakira. María Fernanda indicó que dicho talento ya está abierto a contrataciones musicales, además de mencionar a la cantante Barranquillera diciéndole que la ama. Además, mostró su intención de lanzar una canción romántica: “Ya me prometí que antes de irme de este mundo tengo una tarea y es estudiar técnica vocal hasta poder lanzar alguna canción romántica... No hay mejor terapia que cantar a grito herido como si estuviera despecha sin estarlo”. Señaló la exseñorita Colombia.