Hija de Daddy Yankee se casó y no habría invitado al artista a la boda, ¿cuál fue la razón?

Jesaaelys Ayala es la hija menor del ícono del reguetón, Daddy Yankee quien destacado como influencer en redes sociales. Nacida en 1996, la joven se ha convertido en un modelo de inspiración para sus miles de seguidores al compartir su pasión por el maquillaje profesional, la moda y el estilo de vida. No obstante, tras la separación de sus padres, ha recibido fuertes criticas por demostrar fiel apoyo a su madre.

Puede leer: Daddy Yankee regresó al reguetón al lado de Bizarrap en su sesión #0/66

Esta vez llamó la atención después de compartir en su Instagram las imágenes de su matrimonio con su ahora esposo, Carlos Olmo, pero lo que muchos notaron enseguida, fue la ausencia de Daddy Yankee. La ceremonia se llevó a cabo el 4 de octubre de 2025, pero las fotos las posteó solo hasta el 4 de enero de 2026, en lo compartido se logra observar que fue una ceremonia pequeña y discreta.

En lugar del cantante, fue su madre, Mireddys González, quien tomó el papel protagónico y caminó con ella hacia el altar, por lo que se confirmó aun más el distanciamiento entre el puertorriqueño y la menor de sus hijos.

¿Por qué Daddy Yankee no fue al matrimonio de su hija?

El divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González, quien fue su esposa por casi 30 años y madre de sus hijos, se hizo oficial el 18 de febrero de 2025, bajo la figura de “ruptura irreparable”, generando mucha polémica alrededor de esta separación. El conflicto escaló a los tribunales, luego de que el artista tomara acciones legales contra Mireddys y su hermana por transferencias de 100 millones de dólares desde cuentas corporativas a cuentas personales, realizadas sin su autorización.

Le puede interesar: ¿Se acabo?, Maluma fue captado en supuesta discusión con su pareja, Susana Gómez

Durante la batalla legal, Jesaaelys habría tomado una postura firme en el problema, ubicándose de manera incondicional del lado de su madre y acompañándola incluso a las audiencias judiciales en San Juan. Por lo que la ausencia del artista no sería un simple detalle, sino la consecuencia de una posible mala relación entre padre e hija.

En algunas declaraciones, la joven ha indicado que: “ha sido bien difícil, es una situación que está expuesta públicamente al 100 % de esto se habla todos los días, somos el circo mediático y es horrible estar en una situación que me puso una persona que yo amo con todo mi corazón”.