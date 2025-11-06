Daddy Yankee regresó al reguetón al lado de Bizarrap en su sesión #0/66

En la noche de este miércoles 5 de noviembre, Bizarrap llegó con su sesión #0/66, nada más que con Daddy Yankee, quien es considerado como el rey del género urbano, quien se había retirado del reguetón. El anuncio llegó hoy mismo por medio de las redes del productor argentino, mostrando una imagen del puertorriqueño en su estudio e indicando:

“Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos”. La canción es un reguetón enérgico, con elementos que evocan a algunos momentos de Daddy en su largo recorrido musical, iniciando con: “Nueva temporada ya empezó, dale play.Sonido de abajo, Bizarrap suena el bass. Código siete, ocho, siete, alias El Calentón. Pon la batería, que llegó el reggaetón”.

Además que el artista haría un guiño a las recientes polémicas que lo envolvieron con la separación de su exesposa y los problemas con su hija :“Si me preguntan, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero. Los pies en la tierra, siempre mirando al cielo”, es otro del fragmento de la canción.

DY estuvo en una disputa legal con su exesposa, Mireddys González, quien fue su representante y socia en El Cartel Records durante gran parte de su carrera. Tras el divorcio, el conflicto se centró en el uso comercial de las marcas “Daddy Yankee” y “DY”. Además, de que el artista había anunciado su retiro del género urbano y expresado su intención de dedicarse al mundo espiritual, de hecho hace muy poco lanzó un álbum cristiana, pero esta colaboración con Bizarrap sería la excepción a la regla de lo que viene haciendo.

Mientras tanto, en redes sociales los usuarios han expresado su emoción al escuchar de vuelta al máximo líder del reguetón y es que su impacto es notorio, pues solo con horas de la publicación de la sesión, ya tiene más de un millón de vistas.