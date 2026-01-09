“El Diosdado colombiano”: Críticas a Benedetti por mandarle pañuelos a quienes querían que Trump capturara a Petro

Durante un discurso en la Plaza de Bolívar, tras una multitudinaria marcha por la defensa de la soberanía nacional, el presidente Gustavo Petro confirmó que sostuvo una llamada con Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro y de amenazas sobre un posible ataque militar contra Colombia. Esto dio pie a una burla del ministro del Interior, Armando Benedetti, a quienes apoyaban una intervención estadounidense en tierras cafeteras.

En su intervención, Petro también arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe por sus declaraciones en la red social X sobre una eventual acción militar de Estados Unidos, en las que afirmó:

“Llega un momento en el que cuando un país no controla su delincuencia, no la confronta, y eso le hace mucho daño a terceros países, pues esos terceros países reaccionan”.

Petro aseguró que la crisis en Venezuela es culpa de Trump y no de Maduro o de Chávez (Xinhua / Presidencia de Colombia / Presidencia de Venezuela)

Estas y otras palabras desataron un gran inconformismo en Petro, quien en la Plaza de bolívar expresó: “Decía el expresidente Uribe que hay que diferenciar a la nación de Petro. Los norteamericanos vienen por Petro, no por Colombia. No le quiero decir la grosería que le quiero decir, pero mucho hp. No sabe de la historia de Colombia”.

A este rifirrafe tras la llamada de Trump a Petro se le sumó el senador Jota Pe Hernández, quien le recordó a los seguidores de Petro que días antes de la intervención en Venezuela, Donald Trump también había llamado a maduro:

“Tengo que dañarle la fiesta a los petristas, recordándoles que el 21 de noviembre del año pasado, hace 43 días, Donald Trump tuvo una llamada con Nicolás Maduro y luego lo capturó. Lo que hoy está sucediendo es que el presidente Trump les está demostrando quién es el que manda”, expresó Hernández.

La cereza del pastel la puso Benedetti, quien mediante las redes sociales hizo una publicación que muchos no están bajando de polémica, luego de realizar un video con unos pañuelos dirigidos “para los que están llorando porque el presidente Petro habló con el presidente Trump”, como lo afirmó en su post.

“Arrodillados y humillados”, “Lo único que pudo hacer Petro en 4 años fue hablar con Trump”, “Los próximos a lucir pijama naranaja serán Petro y benedetti”, “El Diosdado colombiano”, “El que le reza a Dios y al Diablo”, “Esos pñitos serán para los petriistas el otro año”, y “Guarde uno para usted”, fueron algunos de los comentarios en contra del acto de Benedetti.