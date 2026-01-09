Blessd sí es ejemplo de mucho: El reguetonero anunció la recta final para comprar boletas para su gira por Colombia

Blessd - Fotos: Cortesía del equipo de prensa del artista enviadas el 22 de septiembre del 2025

‘Ojos azules’, ‘Yogurcito’, ‘Oreo’, ‘Instagram’, ‘Mírame’, ‘Medallo’, ‘Oe Bebé’ y ‘Tendencia global’, son algunos de los ‘palos’ que el paisa Blessd ha sacado a sus escasos 25 años, artista que anunció recientemente su gira por Colombia tras el éxito que tuvo con sus presentaciones en el Vive Claro de Bogotá ante más de 50.000 personas, y su paso por Cartagena. Justamente este artista está por cerrar la venta de boletería para sus conciertos y acá le dejamos la info que tiene que saber si quiere asistir.

El del ‘pelito azul’, quiere seguir tiñendo de este color las tierras cafeteras y tras estar en la capital y la ‘amurallada’, eligió tres destinos para poner a cantar a pulmón herido sus temas: Pereira, Ibagué y Cali.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢🤳>>> Blessd se quedó con una de las medallas de Nacional tras ganarle la Copa al DIM; el cantante la chicaneó en redes

Pereira será el punto de partida el próximo 30 de enero, marcando el comienzo de una gira de conciertos pensados para generar cercanía, emoción y una conexión auténtica con el público.

La boletería en su fase final estará disponible con los siguientes precios:

Pereira: desde $120.000 + servicio

desde $120.000 + servicio Ibagué: desde $90.000 + servicio

desde $90.000 + servicio Cali: desde $180.000 + servicio

Los conciertos permitirán el ingreso de menores a partir de los 14 años, siempre que asistan acompañados por un adulto responsable. Esto convierte cada show en una excelente oportunidad para disfrutar en familia, compartir la música, bailar, cantar sin parar y crear recuerdos inolvidables juntos.

Tenga en cuenta que a partir del próximo sábado 10 de enero se dará inicio a la etapa final de la venta de boletería y estos serán los lugares de las presentaciones, que pueden llegar a ser modificados y en caso de, se avisará con antelación: