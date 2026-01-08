Polilla le arrugó el corazón a sus seguidores con recuerdo de la última obra que hizo con la ‘Gorda’ Fabiola

Hace más de un año la televisión colombiana sufrió una de sus más grandes perdidas, la de Fabiola Posada, la ‘gordita’ Fabiola, humorista de ‘Sábados Felices’ que partió de este mundo terrenal con 61 calendarios, dejando un vacío enorme en sus fans y familiares, especialmente de sus hijos. Justamente, su esposo, Nelson Polanía, ‘Polilla’, sigue extendiendo su legado y recientemente mostró la última obra que hicieron juntos.

La vida de Posada se apagó el 19 de septiembre en la Clínica Colombia de Bogotá, luego de enfrentar una infección derivada de complicaciones en los sistemas respiratorio y cardiovascular. Vale la pena recordar que la samaria tenía su corazón funcionando solo al 40 % de su capacidad y había padecido varios infartos, el primero de ellos en 2014.

La ausencia de Posada ha sido de a poco llenada con los contantes homenajes que le hace su esposo por medio de las redes sociales. Precisamente en una de las más recientes publicaciones de Instagram de ‘Poli’, él mostró un recuerdo de lo que fue la última obra de teatro que hicieron juntos, misma que llevaba por nombre ‘Lluvia de Sobres’, la cual realizaron en el Teatro Prado de Bogotá.

“De nostalgia, recuerdos y memorias llenas de amor que muchas veces te destrozan el alma y el sosiego, agradecimiento también por el destino, a Dios que me dio la oportunidad de compartir con el amor de mi vida y tener la mejor esposa, compañera, amante, socia y amiga por 28 años”, fueron las hermosas palabras con las que Polania recordó a su ‘Gordita’.

Cabe recordar que semanas atrás, en entrevista para ‘Distintos Pódcast’, ‘Polilla’ y su hijo revelaron varias situaciones que habían pasado antes del deceso de la cuenta chistes, y que se volvieron premunición debido al cambio de comportamientos de ella:

“Yo tengo una conexión con ella, una cosa impresionante y el último sueño ella me dice todo lo que pasó. Hubo cosas que no eran usuales y que sucedieron dos semanas antes, como el despertarme yo ocho días antes de su fallecimiento y verla a ella en la cama mirándome fijamente y ella diciéndome que quería contemplarme”, reveló Polania.

“Por su mente estaban pasando muchas cosas y lo vi con algo que hizo con sus matas. Un día yo llegué y no había una sola mata y ella me dijo que las había regalado y me dijo que la había regalado a la Administración del conjunto. Ahí pasaba algo, porque ella tenía un bonsái hermoso y fue el único que ella dejó y el día que falleció se le cayeron todas las hojas”, añadió.