‘Polilla’ reveló inesperado acto que tuvo la ‘Gorda Fabiola’ con sus matas antes de morir: “se le cayeron las hojas”

El comediante también habló de varios de los sueños que ha tenido con su amada

Por Steven García

A más de un año de la muerte de la ‘Gordita’ Fabiola, una de las más grandes comediantes que ha tenido Colombia y que brilló en ‘Sábados Felices’, su esposo, Nelson Polanía, ‘Polilla’, sigue extendiendo su legado y revelando cosas que le habían pasado antes de la muerte de su amada, como un sueño en el que ella le contó todo lo que iba a pasar.

La vida de Posada llegó a su fin el 19 de septiembre en la Clínica Colombia, en Bogotá, tras padecer una infección ocasionada por complicaciones en sus sistemas respiratorio y cardiovascular. Cabe recordar que la samaria tenía su corazón funcionando apenas al 40% de su capacidad y había sufrido varios infartos, siendo el primero de ellos en 2014.

En entrevista para ‘Distintos Pódcast’, ‘Polilla’ y su hijo revelaron varias situaciones que habían pasado antes del deceso de la cuenta chistes, y que se volvieron premunición debido al cambio de comportamientos de ella:

“Yo tengo una conexión con ella, una cosa impresionante y el último sueño ella me dice todo lo que pasó. Hubo cosas que no eran usuales y que sucedieron dos semanas antes, como el despertarme yo ocho días antes de su fallecimiento y verla a ella en la cama mirándome fijamente y ella diciéndome que quería contemplarme”, reveló Polania.

“Por su mente estaban pasando muchas cosas y lo vi con algo que hizo con sus matas. Un día yo llegué y no había una sola mata y ella me dijo que las había regalado y me dijo que la había regalado a la Administración del conjunto. Ahí pasaba algo, porque ella tenía un bonsái hermoso y fue el único que ella dejó y el día que falleció se le cayeron todas las hojas”, añadió.

