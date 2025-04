Valentino, aspirante a ‘La Casa de los Famosos’ terminó con su novio; “amar de verdad es respetar”

Valentino Lazaro es el nombre de pila de uno de los creadores de contenido más destacados en la red Tiktok, mismo que meses atrás estuvo a punto de ser una de las 22 celebridades que entrarían a la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’. Justamente este hombre generó conversación en la plataforma china con las palabras que dejó para dar a conocer que terminó su relación con su novio.

Este influencer se ha hecho un gran nombre en la web, debido a su habilidad para el baile, la cual demuestra realizando varios ‘trends’, a lo que se le suma la manera sincera con la que expresa su realidad en sus clips; aunque eso sí, no se ha alejado de la polémica, ya que ha tenido fuertes cruces con otros creadores como Andrea Valdiri.

Otra de las situaciones por las que ha generado conversación este joven está asociada a su amistad con Camila Rodríguez, ‘Cara’ como la conocen en internet, expareja del cantante Beéle, con quien ella está enfrentando un duro proceso de separación, algo en lo que Valentino ha estado ‘frente al cañón’ para servirle de apoyo.

Pero ahora los papeles se cambiaron, ya que Valentino reveló que terminó su lazo amoroso con el paisa Pablo Rojas. “Hoy quiero contarles algo importante: Pablo y yo decidimos seguir caminos distintos. Quiero que sepan, desde mi corazón, que acá nadie es malo, que no hubo culpas, que nos amamos. A veces, simplemente la vida nos lleva por rumbos diferentes, aunque haya cariño, amar también significa entender que el amor no siempre basta para caminar de la mano. Porque el verdadero amor no se aferra, no retiene, no lástima”, expresó Valentino.

“A veces, el amor más puro es ese que sabe soltar, que honra lo vivido y bendice el camino del otro, aunque duela. Aferrarse a la fuerza no es amar. Amar de verdad es respetar los tiempos, los procesos y los destinos, aunque no sean los nuestros. Pablo es una persona maravillosa y SIEMPRE va a tener en mí a alguien que lo quiere, que lo respeta y que le desea lo mejor, hoy y siempre. (...) El amor también es soltar con amor, con gratitud y con el deseo más bonito de que el otro sea feliz”, añadió.