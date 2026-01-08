Importante personaje de Stranger Things reveló qué venía luchando contra el cáncer durante la serie

La quinta y última temporada de Stranger Things llegó con su primera parte a finales de noviembre del 2025, siendo distribuida en 3 volúmenes. En ella el querido grupo de adolescentes utilizan todo lo aprendido para sellar permanentemente la dimensión oscura y finalmente liberar a su ciudad de la constante amenaza sobrenatural.

Tras el último episodio, se generó la teoría de que había un capitulo más que sería publicado el 7 de enero, pero esto no sucedió. No obstante, se conoció una noticia importante en relación a un miembro del elenco, se trata de Jennifer Marshall, quien interpretó a Susan Hargrove, madre de Max, y que fue diagnosticada con cáncer.

Muchos notaron la ausencia del personaje en la última temporada, siendo un aspecto notorio teniendo en cuenta que Max se encontraba en coma. Al respecto, la actriz de 44 años, compartió en su Instagram la misma duda que todos tenían y que a pesar de tener cáncer, no sabía la razón exacta por la que no fue llamada para retomar su papel.

Marshall dijo que su ausencia de la temporada no era su elección y que trabajar la habría ayudado a obtener un seguro en medio de su remisión de cáncer. La actriz reveló previamente que le diagnosticaron melanoma en etapa tres en 2021, y que este papel era la oportunidad de su vida, por lo que le hubiese encantado volver.

“Me habría ayudado no solo económicamente, sino que habría sido un impulso mental y emocional después de luchar contra el cáncer durante casi dos años (...) Mi corazón sigue agradecido, y siempre daré a los involucrados en la toma de decisiones el beneficio de la duda”, expresó para People.

La teoría creada por los fans de Stranger Things del “verdadero” final de la serie

“Conformity Gate” fue el nombre que se le dio a la teoría, que afirmaba queeste7 de enero Netflix estrenaría un episodio especial de Stranger Things,en el que le daban vuelta a lo ocurrido, pero hasta el momento esto no se cumplió. Esta tesis presenta una realidad artificial diseñada por Vecna para apaciguar a los personajes como al público.

Los fans que empezaron a unir puntos, resaltaron una larga listas de ‘errores’ visuales y narrativos que consideran indicios deliberados. Una de ellas es la escena de la graduación, en que se logran ver personajes en poses rígidas y uniformes que recuerdan a las víctimas controladas de Vecna.

A pesar de las “señales” que también habría dado Netflix, no se publicó ningún nuevo episodio y la revista Variety confirmó que la serie concluyó el 31 de diciembre y que la cuenta regresiva que se había viralizado en redes sociales sería un engaño.