Iván Lalinde, de ‘Día a día’, habló de la preocupante situación que vivió en Año Nuevo, “Le cambia la vida a uno”

‘Día a día’ es un programa de entretenimiento que forma parte de la parrilla de contenidos de Caracol Televisión hace 23 años y es transmitido durante las mañanas colombianas con el fin de acompañar y alegrar durante varias horas de la mano de diferentes invitados bajo la presencia de los presentadores Catalina Gómez, Carolina Soto, Carlos Calero, Carolina Cruz e Iván Lalinde.

Lalinde, sin duda, con el paso de los años ha logrado ganarse el cariño de los televidentes debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta, el cual se ha transmitido a través de sus redes sociales, donde terminan siendo bastante activo, compartiendo detalles de sus nuevos proyectos, pero también de su vida privada.

Hace pocos días generó preocupación entre sus seguidores, luego de que pidiera recomendaciones sobre veterinarias un 1 de enero, situación que generó varias dudas y aunque en principio optó por no referirse al tema, días más tarde el presentador de ‘Día a día’ dio a conocer lo sucedido con una de sus felinas, a quienes considera como sus hijas.

“Como le cambia la vida a uno de un momento a otro. Tiene como unas mordiditas en un segundo, el día coge otro rumbo (...) Me estaba vistiendo cuando veo a Abril toda triste y tenía todas las patitas y colita llena de sangre (...) La cargué y ella que nunca se deja cargar y ella empieza a hacer fuerza gracias a Dios caí en cuenta y cogí un desinfectante para limpiarle y tenemos una veterinaria y nunca han ido a una clínica y como pasa esto un 1 de enero (...) Llamé a casi todos y estaban por fuera (...) Por callejera mire, ponerle el cuello de la vergüenza y cuidarla", fueron las declaraciones expuestas por parte de Iván Lalinde, de ‘Día a día’.

¿Por qué ‘Campanita’ se salió de ‘Día a día’?

Una de las grandes sorpresas que ha tenido ‘Día a día’ ha sido confirmar a ‘Campanita’, exparticipante del ‘Desafío’ como nueva figura del programa, encargándose así de entretener al público y de paso enseñar los mejores pasos de baile. Sin embargo, luego de algún tiempo su ausencia fue más que evidente y todo habría sido por un nuevo proyecto fuera de Colombia.