A Alzate se le salió el apellido con Nelson Velásquez por grosero acto en presentación en Santander

Fin de Año y el inicio de un nuevo calendario es igual a “camello” para decenas de artistas en Colombia, en especial para los dedicados al vallenato y el popular. Justamente dos de los más grandes exponentes de estos géneros, Alzate y Nelson Velásquez, están envueltos en una polémica luego que se pisaran los tiempos en una presentación; el intérprete de ‘Copita de licor’, salió en video a arremeter contra el equipo de Velásquez.

Del 1 al 5 de enero, el municipio de Oiba, Santander, reunirá a miles de personas que disfrutan de sus tradicionales Ferias y Fiestas con un cartel en el que Velásquez estaba programado para el viernes 2 a las 8:00 p.m junto a Jhonny Rivera; evento al que el artista vallenato no acudió, por lo que habría tomado la decisión de presentarse al día siguiente, y lo habría hecho justo en el momento en el que Alzate se iba a trepar a la tarima.

Ante el acto, descortés y los gritos e insultos que Alzate asegura, recibió del equipo de Velásquez, el paisa decidió irse con su agrupación no solo por la falta de respeto, también por el hecho que tenía pactada una presentación en el el departamento de Nariño.

“Un artista les incumplió y no estuvo con ustedes, y vino hoy y se montó de una manera que no se le hace absolutamente a nadie. ¡Atarbán! Se montó en mi horario, nuestros estábamos acá desde el medio día y llegamos a las 11:00 p.m, para cablear para montarnos", fueron las palabras de Alzate en un video en Instagram.

“Él mismo y su equipo de trabajo se montaron en nuestro espacio, lo invadieron y no nos permitieron trabajar. (...) Esa persona se montó y no se quiso bajar, e inclusive mi equipo de trabajo empezó a recibir insultos”, añadió.