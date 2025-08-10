Alzate confesó que recurría a la droga para poder cumplir con sus conciertos: “Todo mi éxito me la gocé drogado”

Jorge Andrés Alzate Ríos más conocido en el mundo musical como Alzate, es un cantante y compositor colombiano de música popular. El artista proveniente de Medellín dio su salto a la fama con éxitos como “Maldita traición” y “Amor de un día”, que se volvieron himnos en discotecas y bares de todo el país.

PUBLICIDAD

Hace poco, Alzate estuvo en una entrevista con Eva Rey en donde confesó que la fama lo llevó a tener una vida de excesos y recurrir a las drogas para soportar el ritmo que había tomado su vida. La pregunta de Rey fue si había usado drogas a lo que el cantante respondió “Todo mi éxito me la gocé drogado“, admitiendo que recurría a la cocaína cuando estaba tomada, para poder sostener su cuerpo en los shows, pues su agenda en poco días llegaba a ser de más de 30 de conciertos.

Le puede interesar: Maluma regañó a madre que llevó a bebé a su concierto en México: “es un acto de irresponsabilidad”

“Ahí sí ya tenía que meterle porque el cuerpo no da. Entonces no la estoy justificando, pero yo digo que yo no lo pude lograr, fue por eso”, relató, asegurando que sufría de un desgaste físico y mental por la cantidad de compromisos, que solían ser tres conciertos en un mismo día y en diferentes ciudades.

El momento que Alzate tomo la decisión de dejar las drogas

El artista admitía que las empleadas de servicio encontraban estas sustancia en su hogar y que él les indicaba que era de él sin ningún lio. No obstante, el punto de quiebre se dio gracias a su hija que aquel momento tenía 17 años y que en algún momento tuvo que recogerlo en mal estado.

Puede leer: ¿Fingían bien?, así respondía Paola Rey cuando le preguntaban por su “esposo” a pesar de ya estar divorciados

“Una vez mi hija salió a cenar conmigo y ella apenas estaba empezando a manejar; le tocó literalmente llevarme a la casa y eso para mí fue un tate quieto total (...) que al otro día tú no te acuerdes quién fue el que te trajo a tu casa y que tu hija de 17 años te haya traído. Yo dije no más”, fue la confesión del artista que supo que era el momento de ponerle fin a su adicción.