¿WestCol y Aida se besaron? La costeña dejó frío a su ex con un acto del que muchos están hablando

Más de seis horas de stream y más de 700.000 personas conectadas en varios momentos, fueron las cifras alcanzadas por Aida Merlano y WestCol, con la transmisión que realizaron el primero de enero de este 2026; suceso en el que pasaron varias ‘cositas’ dentro de ellas, lo que muchos están considerando un beso disimulado por parte de la costeña.

La relación y posterior ruptura de Aida y ‘West’, fueron unos de los momentos que más dieron de qué hablar en el 2025, debido a que ambos se lanzaron varios ‘rafagazos’ e indirectas, hasta el punto que la barranquillera realizó un pódcast desde República Dominicana hablando mal de su ex, con uno de sus ‘enemigos’, el también streamer, Alofoke.

Dentro de las cosas que se dijeron ambos, destacó un instante en el que WestCol abrió su corazón y le reveló a su exnovia que tuvo la esperanza de volver con ella hasta el momento en el que la barranquillera tuvo un hijo con su ahora, también ex, ‘Juan David Tejada ‘El Agropecuario’.

“Yo siempre tuve una esperanza de algo, no me importó con quién estuviste, siempre tuve una esperanza y no me importaba lo que dijera la gente. Pero cuando nació la criatura todo se fue a la mierd*, ese día yo hice stream y todo; y de todos los acontecimientos de los últimos tiempos fue el que me dolió, porque tú hiciste con alguien lo que ibas a hacer conmigo”, le expresó 'West’ a Aida.

Pero Merlano también dejó un clip memorable, luego de pararse de su silla y dirigirse a la de WestCol dándole la espalda a la cámara para, “limpiarle la cara”, pero agachó su rostro, hasta el punto que muchos estipulan que se besaron.

Aida le dedicó parte de su libro a WestCol

Previo a esta transmisión, Aida lanzó su e-book, ‘Los amores de Victoria’, con un precio de $35.000. Un gran apartado de este libro fue dedicado a WestCol, mediante una carta que le tiene el corazón arrugado a miles de internautas: “El Rayo McQueen dejó de ser rojo y tú dejaste de ser tú: Yo soy menor que tú, pero te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar. Te puedo dar sueños, metas, inspiraciones... porque estoy lleno de eso. Yo tengo muchas ganas de hacer cosas grandes”, manifiesta Aida en el libro.

“Cuando me dijiste eso, tú pensabas que algún día ibas a lograr cosas gigantes. Yo, desde ese mismo instante, ya sabía que ibas a ser grande. Veía en tus ojos el hambre de conquistar imposibles, y quise hacerme a tu ladito para verte conseguirlos y celebrarte. Tus conquistas eran mi gasolina; en cada triunfo tuyo empezaba a sentirme capaz de ponerme varas más altas, pero no lo entendiste”, añadió.

“Todo lo que amabas de mí empezó a incomodarte cuando pasó por tu cabeza la idea de que alguien más podría amarlo también. Percibiste mi seguridad como una amenaza para la tuya, y por protegerte a ti, me anulé a mí. Quise tanto hacerte bien que, cuando te afectaba que yo brillara, me apagaba”, complementó.