Luis Díaz y Gera Ponce revelaron el género de su tercer bebé

‘Luchito’ Díaz, es actualmente uno de los mejores extremos que tiene el balompié global, deportista que hoy brilla vistiendo la casaca del Bayern Múnich de Alemania, equipo al que llegó tras los éxitos conseguidos en sus anteriores equipos; logro que concreto no solo por su talento con la ‘pecosa’, también por el apoyo incondicional de su esposa, Gera Ponce, con quien va a recibir su tercer hijo. Este será el género.

Barranquilla F.C, Junior, Porto de Portugal y Liverpool de Inglaterra,son los clubes por los que pasó Díaz antes de llegar al equipo bávaro, camino en el que ha estado fielmente acompañado por Ponce, mujer que estuvo a su lado cuando no había nada, como ahora que tiene para darse los mejores lujos junto a Roma y Charlotte.

Luis Díaz junto a su familia (@gera25ponce)

Precisamente la familia Díaz Ponce, pasaron unas fiestas decembrinas de ensueño junto a sus familiares en Barranquilla, ciudad en la que se tomaron una sesión de fotografías en las que mostraron que el tercer hijo que están esperando va a ser un varón, todo esto mediante un mameluco de la selección Colombia, junto a un corazón azul.

Luis Díaz sacó su propia canción de champeta

Luis Díaz cerró el 2025 con música y sabor costeño. El extremo colombiano del Bayern Múnich sorprendió este 31 de diciembre al lanzar su propia canción de champeta titulada “La Promesa”, una colaboración con el reconocido artista cartagenero Juanda Iriarte, donde relata los sacrificios y esfuerzos que marcaron su camino para convertirse en una estrella del fútbol mundial.

La pasión por los ritmos caribes ha acompañado al guajiro desde la infancia, y no es la primera vez que incursiona en la música: previamente debutó en “El ritmo que nos une”, junto a Juan Fernando Quintero y Ryan Castro. Ahora, ‘Luchito’ regresa al ruedo musical llevando su identidad costeña al frente y conectando emocionalmente con sus seguidores a través de un mensaje de agradecimiento.

En sus palabras, Luis Díaz expresó que cierra el año agradeciendo a Dios por guiar cada paso y por darle fuerzas en los momentos difíciles, así como a su familia, por estar presente en los sacrificios y sueños que parecían lejanos. Su mensaje acompañó el estreno del tema, consolidando este lanzamiento como una pieza que mezcla música, emoción, fe y orgullo colombiano.