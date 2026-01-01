“Primer meme del 2026″: Transmisión de Caracol fue interrumpida con imagen de tenebrosa mujer en pleno Fin de Año

Caracol Televisión es uno de los canales más vistos en Colombia, medio de comunicación que, en el cierre del 2025 y el inicio del 2026, está siendo tema de conversación, luego que su programación fuera interrumpida en varias ocasiones por la imagen de una mujer tenebrosa frente a una pantalla verde.

Miles de personas en el país se pegaron el susto de su vida luego de ver en la pantalla esta imagen mientras se transmitía la novela ‘La Usurpadora’, la cual aparecía durante treinta segundos mientras seguían los diálogos del programa; incluso en algunos instantes se pausaba la emisión para solo mostrar a esta mujer.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> “Se me durmieron las manos”: Periodista de Noticias Caracol confesó el inesperado momento que vivió

Aunque muchos creían que se trataba de un hackeo, lo cierto es que este es uno de los maniquís que utilizan en el canal para varios comerciales. Aun el canal no se ha manifestado al respecto, pero el hecho sí generó miles de reacciones.

“Colombia es un parche”, “Esto va directo para un Iceberg de la televisión colombiana”, “Ese maniquí lo utilizan para comerciales”, “El primer meme del año”, “Y justo en la parte más buena de la novela”, “Que hijuemadre miedo”, “A mí me llega a salir eso y no vuelvo a prender el televisor”, “Por poco y vemos una Creepypasta en tiempo real”, “Día de los Inocentes atrasado”, y “Pura estrategia para llamar la atención”, fueron algunas de las reacciones.

Alfonso Lizarazo, el alma de ‘Sábados Felices’, reapareció en redes a sus 85 años

Caracol Televisión presume uno de los programas más longevos de la televisión mundial: Sábados Felices, reconocido con un Récord Guinness. El formato nació bajo la creatividad de Alfonso Lizarazo, quien recientemente volvió a aparecer en redes sociales a sus 85 años. Desde su estreno ininterrumpido en 1972, el espacio ha sido cuna de grandes humoristas que se convirtieron en referentes para varias generaciones de colombianos.

A lo largo de su historia, por el programa pasaron figuras que hoy son recordadas con cariño y que ya fallecieron, como la ‘Gordita’ Fabiola, Lucero Gómez, Jaime Agudelo, ‘Pacho sin fortuna’, ‘Fatman’, Enrique Colavizza y el ‘Mocho’ Sánchez, entre otros. Mientras muchos ya no están, otros como Lizarazo se mantienen lúcidos; prueba de ello fue su reciente cumpleaños número 85, celebrado el 29 de diciembre, ocasión en la que el comediante Marco Antonio Amaya compartió un video sobre su estado de salud, el cual se viralizó y generó múltiples reacciones en redes.