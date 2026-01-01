Exparticipante de ‘MasterChef’ confirmó que será papá en pocos meses, “la primera Navidad juntos”

‘MasterChef Celebrity’ es el único programa de cocina presente en Colombia desde hace siete temporadas, contando versión tras versión con nuevas personalidades de la farándula nacional, quienes se encargarán de entretener, pero también de evidenciar sus habilidades en la cocina, para así deleitar el paladar de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso y por ende, llevarse el premio al mejor cocinero siendo los 200 millones de pesos.

Durante una de las temporadas quien logró destacarse fue, precisamente, Ricardo Henao, un reconocido actor quien cuenta con una amplia experiencia en la industria del entretenimiento, destacándose dentro del ‘reality’ de cocina por varios de sus platos, así como también por su atractivo.

¿Quién es la pareja de Ricardo Henao de ‘MasterChef Celebrity’?

La pareja de Ricardo Henao de ‘MasterChef Celebrity’ es Jessica, quien aparece en su cuenta de Instagram como Jess TG y alcanza los más de 500 seguidores, contando con toda una serie de publicaciones, sin embargo, su perfil es privado. Lo cierto es que por medio de las redes sociales de Henao se ha encargado de compartir varios de los viajes que realiza junto a su pareja, demostrando así lo enamorados que están y de paso la conexión con la que cuentan, pues además la mujer ha sabido apoyar cada uno de los proyectos de su novio y ahora con el ‘reality’ de cocina que se tomó gran parte de su tiempo.

Sin dejar de lado que la pareja del participante de ‘MasterChef Celebrity’ también estaría inmersa en el mundo del entretenimiento, teniendo en cuenta sus apariciones con Henao en algunos sets de grabación. Aunque se desconoce la fecha oficial en la que le dieron inicio a su relación, lo cierto es que llevan juntos más de 2 años, pero no suelen mostrarse mucho por medio de sus respectivas redes sociales.

“La primera Navidad juntitos…“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Ricardo Henao, de ‘MasterChef Celebrity’, añadiendo una foto junto a su pareja, demostrando el estado de embarazo de su pareja, quien tendría aproximadamente cuatro meses de embarazo.

Ante el hecho fueron varios los comentarios de apoyo y felicitaciones por parte de seguidores y amigos, deseándole lo mejor en esta nueva etapa como padre.

