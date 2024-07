Ricardo Henao no se dio ‘mañas’ de hacer una compleja sopa de cebolla y fue eliminado de MasterChef

Los delantales negros se hicieron presentes frente a los fogones de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, programa de RCN que definiría el nombre de un nuevo eliminado en esta sexta temporada. En esta ocasión los cocineros no tendrían la posibilidad de cocinar un platillo libre, ya que tenían que emular un complejo plato del afamado chef Juan Manuel Barrientos, hombre que tiene dos Estrellas Michelin.

Dominica Duque, Marcela Gallego, Vicky Berrío, Nina Caicedo, Martina la Peligrosa, Cony Camelo, Ricardo Henao , eran los concursantes que se jugarían el todo por el todo para no entregarle su mandil a Claudia Bahamón, acto que se ha convertido en una triste tradición para los famosos que han sido eliminados en todas las entregas de este reality.

En el momento de la calificación, Rausch, Zubiría y Adría, estaban siendo bastante contundentes con sus retroalimentaciones, hasta el punto que llenaron de elogios a Nina, Dominica y Cony, por el hecho de que siguieron al pie de la letra las indicaciones de Barrientos; caso contrario a Ricardo y Martina, quienes por las fallas en la cocción de la sopa por poco y no la pueden servir.

Finalmente, el hombre que interpreto al ‘Tío’ de las ‘Durango’ en Rigo, se convirtió en el quinto eliminado del formato; luego de no poder realizar a cabalidad una compleja sopa de cebollas. “Voy a seguir cocinando, no voy a parar de cocinar, esto me hace feliz y me encanta mucho. (...) Hace feliz a las personas que me rodean, gracias”, expresó Henao en su partida.