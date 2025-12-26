Catalina Gómez, de ‘Día a día’, confesó el regaño que recibió de famoso presentador

Catalina Gómez es una de las presentadoras más conocidas dentro de Caracol Televisión, pues durante más de diez años ha hecho parte de ‘Día a día’, programa matutino que se encarga de alegrar las mañanas de los televidentes a partir de diferentes contenidos, estando acompañada también de todo un grupo de conductores como lo son Carlos Calero, Carolina Cruz, Carolina Soto e Iván Lalinde.

Gómez ha logrado ganarse el cariño de los televidentes en cada una de sus apariciones debido al carisma y la sencillez con la que cuenta. Sin embargo, la escuela que la formó como presentadora fue CM& en compañía de Yamid Amat, pues fue su primer empleo en un medio de comunicación, donde el periodista confío desde un primer momento en su talento.

En medio de una de las recientes transmisiones de ‘Día a día’ y antes del especial de inocentes, los presentadores revelaron aquellas situaciones no tan cómodas que vivieron y en el caso de Catalina Gómez no dudó en recordar sus inicios y también los momentos no tan agradables que enfrentó:

“En tantos años cuantas cosas no han pasado. En épocas de noticias, por ejemplo, yo me formé al lado de Yamit Amad, a quien quiero con toda mi alma, y a quien agradezco haber confiado en mí cuando era una niña, empezando en estos pasos del periodismo si no haberme enseñado mucho.

Recién empezando me fui a un cubrimiento de una Feria de Manizales, salimos en directo y había una bullaranga impresionante y yo con el micrófono hablaba durísimo porque yo pensaba que había bulla. Yo creo que la gente apagó el televisor, apenas me escuchó porque yo grité con ese micrófono, pero no me di cuenta. Se terminó la emisión y mi jefe me llamó, me ha dicho que como se me ocurría, que si yo no sabía para qué era un micrófono, que qué era esa gritadera.

Llegué del cubrimiento de la Feria de Manizales y lo primero que hizo fue mandarme donde una fonoaudióloga, que yo tenía que aprender a hablar, que no podía gritar y pues en ese momento fue horrible, yo no dormí que Yamid me llamara a regañarme. Cuando llegué me mandó donde la fonoaudióloga, de verdad se lo agradezco infinitamente y allá me tuvo donde la fonoaudióloga como un año“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Catalina Gómez, de ‘Día a día’.