Paola Turbay mostró al hombre que más extraña a diario, “no se imagina cuánto lo pienso”

Paola Turbay es una exreina de belleza, actriz y empresaria, quien además de ser considerada como una de las mujeres más hermosas del país, también ha sacado a flote su talento en la actuación, siendo principalmente recordada por su participación en ‘Ana de nadie’ y ‘Mentiras perfectas’. Además, hace pocos meses espera regresó a la pantalla con una segunda temporada de ‘La Venganza de Analía’, de Caracol Televisión. Por el momento, la también presentadora está enfocada en pasar tiempo de calidad con su familia y seguir adelante con cada uno de sus proyectos.

Si bien, Paola no suele compartir tantos detalles de su vida privada en las redes sociales, lo cierto es que sí deja ver una que otra situación, dando de que hablar entre sus seguidores. En medio de una de sus más recientes apariciones, Turbay dedicó un emotivo mensaje a su padre, quien falleció hace varios años y demostrándose así el amor que siente le tendrá y cuánta falta le hace a diario.

"Hace cinco años mi papá pasó a otro plano. Se fue con la cabeza lúcida y llena de ideas. Se fue echando chistes, cantando, tocando guitarra y piano, y dejando un vacío enorme. Él no se imagina cuánto lo pienso… o de pronto sí. Porque hay días en los que, de repente, empiezo a cantar de la nada alguna canción que él solía cantar. O simplemente lo siento ahí, mirándome y sonriendo. Haces falta, Gabriel“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Paola Turbay, añadiendo algunas de las fotos que aún atesora junto a su padre.

Tras su publicación, Turbay recibió varios mensajes de apoyo por parte de diferentes figuras, quienes le demostraron el cariño que le tienen: “Abrazo grande de Bendición Paola, bella y talentosa”, añadió Marcelo Cezán, “Abrazote Pao”, señaló Inés María Zabaraín mientras que Camilo Cifuentes sostuvo “Pao, mi abrazo fuerte y afectuoso en esta época de familia”.

¿Cuántos hijos tiene Paola Turbay?

Paola Turbay hace más de 20 años se casó con Alejandro Estrada, quien ha sido su gran amor y con quien se convirtió en madre de Sofía, que se ha destacado en las redes sociales, pero también se ha dado a conocer como Dj y siendo la cara de diferentes marcas. Mientras que el menor de la familia es Emilio Estrada, se radicó hace un buen tiempo en Europa adelantando sus estudios en producción audiovisual, los cuales finalizó hace ya varios meses.