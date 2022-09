¡A punto de perderlo todo! Manuel Teodoro relata su difícil proceso de adicción

Manuel Teodoro es el reconocido presentador del programa ‘Séptimo día’, en el cual se encargan de revelar aquella historias y problemas sociales, económicos y educativos en Colombia. Y es que, el comunicador, ha logrado cosechar una amplia carrera en su paso no solo por medios nacionales, sino también internacionales como los son ‘CBS News’, ‘CNN’, entre otros.

A pesar de su carrera prometedora, Manuel, en medio de una entrevista para ‘Lo sé todo’, aseguró que por culpa de una adicción que por poco termina no solo con su carrera sino también con su vida. Esta oscura etapa se dio hace veinte años y esta es la primera vez en que el comunicador se atreve a revelar varios detalles sobre lo ocurrido.

Le puede gustar: ¿Triste? Daniela Ospina habla de su relación con James y de su hija Salomé

El periodista, durante varios años, fue alcohólico,“les voy a decir, ojo, porque primero te abraza y luego te puede devorar … Cualquier droga o el alcohol. Lo primero que debo enfatizar es que el alcoholismo es una enfermedad y uno la termina utilizando como una especie de remedio para enfrentar sentirse mejor, para no enfrentar traumas, para no sentir angustia y para sentirse normal cuando no te sientes normal”, fueron algunas de las declaraciones de Teodoro.

Seguidamente, enfatizó que ‘tocó fondo’, a partir, según él, de “una borrachera espantosa”, donde no solo perdió mucho dinero, sino que además, no recordaba absolutamente nada de como llegó a su casa y que había sido de su carro.

También puede leer: ¿Cómo se metió ahí? Presunto ladrón terminó debajo de un bus de Transmilenio para evitar ser capturado

Aquella experiencia le permitió darse cuenta de que debía buscar ayuda para su salud mental y física, internándose en una centro de rehabilitación por algunos meses: “Me ayudaron a entender que esto era una enfermedad y me dieron las herramientas para poder vivir una vida sana”.

Ahora, el periodista reflexiona sobre aquella difícil etapa de su vida e indica: “Tuve la fortuna de no terminar como muchos en un cementerio o en la cárcel.”

Teodoro aseguró que su alcoholismo inició desde los años noventa, pero, este detonó en el 2000 debido a las diferentes demandas que recibió por parte de varias personas, quienes no estaban de acuerdo con la información que era revelada en su programa ‘Séptimo día’.