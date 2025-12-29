“Entre ñeros se atraen”: Críticas a Margarita Rosa por no bajar de “sexy” a Petro por foto frente al espejo

Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras más públicas más reconocidas en Colombia, no solo por sus trabajos en el cine u la pantalla chica, también por su apoyo a las ideologías gubernamentales de Gustavo Petro, hombre al que recientemente no bajó de “sexy” por una reciente fotografía.

El pasado 24 de diciembre, el primer mandatario de los colombianos volvió a compartir con los habitantes de calle, a quienes les organizó un almuerzo en la Casa de Nariño, evento en el que los ministros le sirvieron la comida a los invitados; todo esto bajo el lema: “los últimos serán los primeros”.

Justamente en este evento, Petro decidió usar un atuendo diseñado por los habitantes de calle, la cual tenía una serie de bordados con flores, la cual ‘chicaneo’ con una fotografía frente al espejo, la cual Margarita Rosa no bajó de “sexy”, por lo que recibió varias críticas, dentro de ellas la de la periodista Darcy Quinn, quien le expresó: “Porque necesitas gafas urgentemente”.

“Lo sexy está en el que es un hombre inteligente”, “Por esos cabellitos que ese asoman al lado de la gorra, además de su belleza interior“, ”Cuando uno está borracho todo le parece divino“, ”Pa cada tiesto su arepa", "Porque te pagan para que te parezca así“, ”Entre ñeros se atraen", "El es bello por dentro y por fuera, el ama la humanidad y lo refleja“, y ”Porque tienes malos gustos", fueron otras de las reacciones.

¿Quién es el esposo de Margarita Rosa de Francisco?

Previo al inicio de las fiestas decembrinas, la mujer que presentó ‘El Desafío’ de Caracol durante varios años, sorprendió al mostrar fotos de su boda con Will van der Vlugt, un director de fotografía holandés que siempre admiró su trabajo en las pantallas.

Su idilio empezó en 2009 y, aunque no comparten hijos, Will tiene una excelente relación con los ‘retoños’ de Margarita, con quienes se reúne constantemente en Miami, Estados Unidos, en donde se encuentran radicados.