Postales navideñas de algunos famosos colombianos: así celebraron la especial festividad

La Navidad en Colombia es una época que se caracteriza por estar llena de alegría, tradición y fervor religioso para muchos,mientras que para otros es una tradición para estar en familia sin el ámbito de la religión obligatoriamente. Desde principios de diciembre, las calles se iluminan con coloridas luces y los hogares se adornan con nacimientos y árboles de Navidad.

Una de las costumbres más arraigadas es la Novena de Aguinaldos, que consiste en nueve días de oración y cantos que preparan a las familias para celebrar el nacimiento de Jesús. La noche del 24 de diciembre, conocida como Nochebuena,los hogares colombianos se reúnen para compartir una cena especial que incluye platos típicos como el tamal, el buñuelo y el pavo.

A esta celebración se suman las celebridades colombianas que comparten detalles de cómo pasan su Navidad a través de redes sociales. Unos deciden volver a sus raíces y hogares en el país, mientras otros optan por salir de él y aprovechar las vacaciones de fin de año para viajar.

En el caso de Maluma, junto a su pareja Susana y su pequeña hija, París, habrían estado en su hogar en Colombia, el cantante compartió imágenes en smoking junto a un sombrero y por supuesto, un caballo. Su pareja lucia un sombrero de color fucsia al igual que París, y el resto de la familia del artista también lucieron sombreros.

Otro de los famosos que dejo una adorable postal fue Silvestre Dangond, que al parecer viajó a París, junto a su esposa Pieri Avendaño y sus tres hijos, Luis José, ‘El Mónaco’ y el menor de ellos que lo apodan como ‘El Bebé’. En las imágenes se les puede ver posando en familia y en otras se logra observar la famosa torre Eiffel.

El Tigre Falcao y su esposa Lorelei usaron tiernos suéteres y posaron junto a su árbol de Navidad, dedicando algunas palabras a sus seguidores: “Feliz Navidad para todos. Desde nuestra familia, deseamos que hoy puedas sentir paz, amor y esperanza. Eso fue Jesús al llegar:un regalo de amor para el mundo.Que su presencia llene tu vida de paz y amor”.

Después de hacer pública la noticia de un nuevo embarazo, el futbolista Luis Díaz y su esposa Gera Ponce también festejaron la Navidad, compartiendo tiernas imágenes en familia, donde ya se le puede ver el vientre. A la par, la pareja ha estado poniendo un corazón de color azul, lo que daría indicios de que llegaría el primer hijo barón del guajiro.