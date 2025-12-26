Kris R y Pirlo protagonizan nueva tiradera en el trap; hasta la novia de un rapero fallecido terminó mencionada

Las tiraderas entre artistas colombianos se convirtieron en tendencia en los últimos meses de este 2025, iniciando por el rifirrafe entre Pirlo y Blessd, -antes colegas y con temas juntos-, en la que terminó metido otra figura del trap, Kris R, mismo que como regalo de Navidad le mandó un ‘rafagaso’ a ‘La Rata’, mismo que le contestó en menos de 24 horas.

El primero en salir al ruedo con las tiraderas fue Pirlo, quien le dedicó más de seis minutos de ‘pullas’ a ‘El Bendito’ con ‘El Ficticio’, tema en el que lo señaló, entre otras cosas, de haber mantenido relaciones sexuales con una mujer trans, además de reprocharle el haber iniciado una relación sentimental con la expareja del streamer Steven TC, la creadora de contenido, Manuela QM.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲>>> Ella es Samantha Correa, la mujer trans que Pirlo señala de haber tenido relaciones con Blessd

Pirlo, Feid y Blessd (@feid @pirloconpowerr)

Tras este tema, Blessd decidió salir con ‘Hijo mío’, montándose en un ritmo de ‘Los Money Makers’, canción que salió después que ‘El Bendi’ y su equipo de trabajo decidieran bajar las colaboraciones que tenían en conjunto con el caleño, dentro de ellas Ziploc; todo esto tras la denuncia del mánager de ‘Pirlo’, conocido como ‘El Gordo’, quién denunció al del ‘pelo azul’, por secuestro simple, lesiones personales y amenazas.

Tras estas dos tiraderas, muchos estaban esperando que Kris R también saliera a responder, y lo hizo con ‘El Testigo’, en el que le recalcó a Pirlo el supuesto masivo consumo de drogas; además de presuntamente haberse metido con la novia de un reconocido influencer amigo suyo conocido como ‘El queroso’, y no llenar escenarios con sus presentaciones.

Pero no pasó ni un día para que ‘La Rata’ le contestara a ‘La K, con ‘Merry Christmas 1′, tema en el que le respondió a varias de las ‘pullas’ que le lanzó ‘Kris’; incluso también aseguró que el ‘Diamante del Trap’, había mantenido una relación sentimental con la pareja del fallecido rapero ‘Métricas Frías’. Cabe acotar que el ‘lance’ del ‘420′ superó el millón de visualizaciones en YouTube, en menos de siete horas.

“Los fanáticos con todo el respeto, ustedes saben que no le tocó nada a Kris R. Lo mejor que pueden hacer es pasar la página. Por ahí ya está la tiradera del Pirlo en menos de un día, no un mes después. Lo mejor que pueden hacer es no engañarse.; tiene que ser muy ficticios para decir que él le metió más que yo. (...) Edúquense, no quiero faltarle al respeto más”, fueron las palabras de Pirlo, tras este nuevo capítulo.