J Balvin y Bizarrap: El regalo de Navidad que paraliza la industria musical

La escena musical urbana cierra el año con una de las noticias más impactantes de 2024. Tras meses de especulaciones y una estrecha amistad que se ha dejado ver en redes sociales, el productor argentino Bizarrap ha confirmado oficialmente que su próxima Music Session #62 contará con la participación del ícono colombiano J Balvin. El anuncio se realizó a través de una publicación conjunta que ha generado millones de interacciones en cuestión de horas.

En la imagen promocional, ambos artistas posan en el emblemático estudio del “Biza”, destacando un detalle que no ha pasado desapercibido por los seguidores: cada uno sostiene un calzado deportivo de sus respectivas colaboraciones comerciales, simbolizando la unión de dos gigantes de la cultura actual. Con el mensaje “MAÑANA 🇨🇴 x 🇦🇷”, el productor confirmó que el estreno será el 26 de diciembre, convirtiéndose en un auténtico regalo de Navidad para sus fanáticos.

Esta colaboración representa un hito importante para ambos. Para J Balvin, significa su regreso triunfal a los formatos de sesión tras un periodo de enfoque en proyectos personales y giras mundiales. Para Bizarrap, sumar a Balvin a su lista de invitados (donde ya figuran nombres como Shakira y Quevedo) consolida su posición como el productor más influyente de la región. Se espera que el tema fusione los ritmos urbanos característicos del “Niño de Medellín” con la innovadora producción electrónica del argentino.

Además el musico argentino confirmo en comentarios que estará un stream con Davoo Xeneixe.